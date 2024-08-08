Президент России Владимир Путин в четверг, 8 августа, подписал закон, позволяющий признавать нежелательными в России не только иностранные неправительственные организации, но и организации с участием иностранных госорганов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект был принят в первом чтении 11 июня, в третьем и окончательном — 23 июля. Совет Федерации одобрил его 2 августа.

Ранее законодательство не позволяло признавать нежелательной деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются органы государственной власти других стран. Однако такие структуры участвуют «в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны», заявил в феврале Василий Пискарев — глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По его словам, речь идет о разработке санкций, «подготовке агентов влияния» и вмешательстве в выборы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что организации, созданные госструктурами таких стран, как США и Великобритания, «ведут деятельность, направленную против России». «Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — отмечал председатель нижней палаты российского парламента.

Как отмечает «Интерфакс», закон предусматривает введение запрета на въезд в Россию иностранцам-участникам нежелательных организаций с госучастием. Эта мера не коснется международных межправительственных организаций, членом которых является сама Россия.

Сейчас в опубликованном на сайте Минюста перечне организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, фигурируют более 180 организаций. Внесение в этот реестр означает запрет на деятельность организации на территории России. За сотрудничество с такими организациями россиянам грозит ответственность, в том числе уголовная.

Какие еще законы подписал Путин 8 августа

Глава государства также подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в СМИ и интернете, а также об условиях упоминания их в литературе и кино. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее объяснял, что под пропаганду «не подпадают» такие произведения, где наркотики составляют «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

«Вся литература, опубликованная до 1 августа 1990 года, в том числе авторства Артура Конан Дойла, Михаила Булгакова, не будет подпадать», — отмечал Крашенинников.

За пропаганду наркотиков устанавливается административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание — два года лишения свободы — предусмотрено в случае, если пропаганда ведется в интернете после привлечения лица к административной ответственности два раза в течение года.

Кроме того, Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Документ вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно закону, треш-стримами будет считаться «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

В пакете с данной инициативой одобрены законы об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. В КоАП РФ предусматривается штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.