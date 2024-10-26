Российские военные общими усилиями взяли в «надежное кольцо окружения» около двух тысяч украинских военных на территории Курской области, заявил президент России Владимир Путин в интервью соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Сейчас сжимают это кольцо. Приступили к ликвидации этой группировки. По нашим примерным подсчетам, эта территория составляет примерно 6 на 15 км. Там находится около двух тысяч человек», — сказал Путин.

По словам главы государства, около двух недель назад 155 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота «взломала» оборону ВСУ на расстоянии около 10 км от государственной границы.

«Для закрепления этого успеха были подключены и другие подразделения российских Вооруженных сил. Это 810 бригада морской пехоты Черноморского флота и подразделения воздушно-десантных войск», — добавил он.

По его словам, украинские командиры предпринимают попытки скрыть эту ситуацию.

«Наши люди принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение. Так вот, по показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено», — отметил президент.

При этом попытки деблокировать попавшие в окружение украинские подразделения «успеха не имеют».

«Наши бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления. Но мы понимаем, что военные действия — очень сложный процесс, многовекторный. Во всяком случае, на сегодня ничего противнику сделать не удается», — пояснил глава государства.

Путин уже говорил о блокировке в Курской области около 2 тыс. украинских военных, выступая 24 октября на саммите БРИКС. Тогда он также заявил, что российские войска приступили к «ликвидации этой группировки».

Главком ВСУ Александр Сырский днем 25 октября выступил с утверждением, что информация об окружении сил ВСУ под Курском «не соответствует действительности». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор там идут бои. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО).