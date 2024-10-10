Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут удерживать занятые ими территории в Курской области еще как минимум несколько месяцев, «если не дольше», утверждает Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников.

По словам источников агентства, до сих пор Украина не сталкивалась с какими-либо значительными проблемами в снабжении своих войск, находящихся на территории России. Собеседники Bloomberg утверждают, что российские войска преимущественно сосредоточены на продвижении в Донбассе и предпринимают в Курской области лишь «ограниченные контратаки».

Неназванные чиновники рассказали также, что налажены более стабильные поставки украинским войскам артиллерийских боеприпасов, нехватка которых длилась несколько месяцев.

Увеличение поставок снарядов связано с усилиями союзников Украины, в том числе с инициативой Чехии по поставке боеприпасов и усилиями США и Франции по развитию артиллерийского потенциала Киева в долгосрочной перспективе, сказано в материале агентства.

Как отмечает Bloomberg, наступление ВСУ в Курской области «произвело впечатление» на союзников Киева, но некоторые чиновники выразили опасения, что цена такой операции может оказаться высокой, если в конечном итоге украинские войска будут вытеснены.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, в Киеве считают, что, приняв решение уйти из Курской области, ВСУ рискуют потерять еще больше военных, чем в случае, если продолжат оставаться в этом регионе. Украинская сторона опасается, что российские войска могут преследовать подразделения ВСУ, выведенные из Курской области, на другой стороне границы — в Сумской области.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что атака ВСУ на Курскую область была предпринята в рамках так называемого «плана победы» Украины. По его словам, Украина не планирует захватывать российские земли, но «на данный момент эта территория нужна [украинской стороне]».

По данным британской газеты The Times, «план победы» Киева предусматривает продолжение операции в Курской области «для обеспечения территориального разменного торга».

Президент России Владимир Путин считает, что Украина пыталась отвлечь Россию от наступления на Донбассе, но у нее «ничего не получилось». В Кремле уверены, что контроль над всеми районами Курской области будет восстановлен.