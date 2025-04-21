Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Москва и Тегеран подписали договор 17 января, во время визита иранского президента в столицу России. В начале апреля его единогласно ратифицировала Госдума, а позже одобрил Совет Федерации.

Договор состоит из 47 статей, он охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Согласно одному из пунктов документа, если Россия или Иран подвергнутся агрессии, другая сторона «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии».

Соглашение между Ираном и Россией рассчитано на 20 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Оно заменит договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в 2001 году и продлевавшийся каждые пять лет. Лидеры двух стран пришли к выводу, что прежнее соглашение устарело и не может охватить современные аспекты отношений, объяснял посол Ирана в России Казем Джалали. Над новым соглашением стороны работали с 2022 года.

Как отмечали в Совфеде во время заседания, которое прошло 16 апреля, ратификация займет у иранцев «большое количество времени», но на всех уровнях переговоров они заявляют о готовности «подстегнуть процесс в парламенте».

«Мы также очень надеемся на то, что по линии наших межпарламентских связей с учетом тесных отношений между своими контактами также будут побуждать своих иранских коллег не затягивать этот процесс искусственно. Мы надеемся, тем не менее, что все это будет сделано как можно быстрее и не будут повторяться прецеденты, которые, к сожалению, у нас иногда имели место», — заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на заседании.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время визита в Москву передал Путину письменное послание от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. В ходе встречи иранский министр в том числе отметил «важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами и подчеркнул решимость Тегерана укреплять и расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях».