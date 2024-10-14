Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности продления полномочий руководителя Следственного комитета после достижения им 70 лет. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации», — говорится в документе.

Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму 23 сентября, спустя три дня он был принят. Предельный возраст пребывания на службе в СК составляет 65 лет, при этом руководитель следственного органа может продлить срок службы сотрудника до достижения им 70 лет.

Закон устраняет правовую неопределенность в вопросе предельного срока пребывания на службе главы СК, пояснял председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Действующему руководителю СК Александру Бастрыкину 27 августа исполнился 71 год. Он занимает пост с 2011 года.