Президент России Владимир Путин в четверг, 23 мая, подписал указ «о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Центробанку в связи с недружественными действиями США». Согласно документу, суды получили право использовать американское имущество для компенсации ущерба от изъятия российских активов в Соединенных Штатах.

В соответствии с указом обладатель прав на имущество в лице России или российского Центробанка будет вправе обратиться в суд для установления факта незаконного изъятия его активов в США. В заявлении, среди прочего, должна быть представлена оценка ущерба.

В случае, если суд подтвердит неправомерное изъятие имущества властями или судом США, российский правообладатель сможет направить запрос в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями.

Комиссия, в свою очередь, определит и предоставит суду перечень американского имущества, которое может быть передано заявителю. Под такими активами подразумевается находящееся на территории России движимое и недвижимое имущество США, американских компаний и граждан, а также принадлежащие им ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний и другие имущественные права США и американцев в России.

При передаче российскому правообладателю американских активов их сумма должна быть соразмерна ущербу, отмечается в указе.

«Предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», — говорится в документе.

Для «компенсации» предлагается использовать имущество властей США, граждан и резидентов этой страны, а также лиц, для которых США — место ведения деятельности и «преимущественного» извлечения прибыли. Кроме того, согласно указу, в этот список могут быть включены активы граждан, которые находятся под контролем «лиц США», независимо от места их регистрации.

Порядок компенсации ущерба от санкций Путин поручил установить правительству. Кабмину также предстоит в течение четырех месяцев внести изменения в законодательство, направленные на реализацию указа. Сам указ вступает в силу со дня публикации, 23 мая.

В апреле президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов, который предусматривает возможность конфискации замороженных суверенных активов России, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов. По данным Конгресса США, в стране хранится $4—5 млрд активов российского Центробанка.

21 мая страны Евросоюза согласовали план по использованию прибыли от замороженных российских активов. Согласно документу, депозитарии дважды в год будут направлять эти средства на помощь Украине. В Еврокомиссии заявили, что первые доходы от замороженных активов российского ЦБ будут переведены Киеву в июле. По слова главы МИД Чехии Яна Липавского, в 2024 году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд).

В опубликованном решении Совета ЕС говорится, что Евросоюз не намерен переводить России доходы от использования заблокированных активов даже после прекращения действия санкций.