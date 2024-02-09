Россия и Украина «рано или поздно всё равно договорятся», заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Российский лидер заверил, что хочет добиться разрешения ситуации на Украине путем переговоров.

«Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают как. Знаю, что хотят, — я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать», — сказал Путин (цитата, приведенная в закадровом переводе на английский язык).

Путин подчеркнул, что не Россия довела ситуацию на Украине до той точки, «в которой мы находимся», а «наши партнеры и оппоненты».

«Хорошо, пусть теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — добавил глава государства.

По мнению Путина, украинские власти отказались от переговоров с Россией из-за давления со стороны США.

«Я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Они приняли такое решение, и сейчас из-за этого неправильного решения, мы должны все думать как быть дальше. Пусть ищут выход сами, исправляют ошибки, а мы поддержим», — отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что «всё равно отношения между народами восстановятся», но для этого потребуется много времени.