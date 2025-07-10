Президент России Владимир Путин уволил своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова. Сам дипломат объяснил, что ему пора на пенсию, однако эксперты считают, что решение можно объяснить неэффективной работой на ближневосточном направлении. Подробнее — в материале RTVI.

Кто такой Михаил Богданов

Будущий замминистра иностранных дел родился 2 марта 1952 года в Москве. Его отцом был генерал-майор Первого Главного управления КГБ. В 1974-м Михаил Богданов окончил МГИМО МИД СССР и поступил на дипломатическую службу.

Специалист работал в центральном аппарате МИД, в Йемене, Сирии и Ливане. С 1997 по 2002 год был послом в Израиле, а потом возглавлял департамент Ближнего Востока и Северной Африки. В 2005 году его назначили послом в Египте и полномочным представителем России при Лиге арабских государств.

В июне 2011-го Богданова назначили замглавы МИД. В 2012-м он стал спецпредставителем президента по Ближнему Востоку, а двумя годами позже занялся и странами Африки.

Осенью 2022-го Михаил Богданов заявлял о готовности России организовать турецко-сирийские переговоры для возвращения сирийских беженцев на родину, а в 2023-м он был представителем России на Каирском саммите мира, где обсуждали конфликт Израиля и Палестины.

Михаил Богданов принимал делегацию движения ХАМАС в Москве, встречался с заместителем организации, вел переговоры об освобождении российских заложников в Газе. В начале 2025 года дипломата включили в состав межведомственной делегации от МИД для обсуждения российско-сирийских отношений.

Накануне президент Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности своего представителя по Ближнему Востоку и странам Африки. Уволили дипломата и из министерства иностранных дел.

«Уже пора. Возраст, пенсия», — прокомментировал сам дипломат указы главы государства.

Однако некоторые эксперты уверены, что поводом для увольнения Богданова стала его неэффективная работа на ближневосточном направлении.

За чем не доглядела Россия

Отставку дипломата случайной назвать можно едва ли, учитывая обстановку на Ближнем Востоке, пишет «Царьград». Как отметили журналисты, преемнику Михаила Богданова придется «разрубить тот узел хитросплетений и интриг», который сейчас накручивают вокруг России «с подачи Анкары».

«Видные тюркологи и востоковеды с самого начала подчеркивали, что Азербайджан неспроста внезапно взбунтовался: задержание нескольких членов азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге — лишь предлог для бунта Баку против Москвы. За всеми этими событиями очень четко торчат „турецкие уши“», — объяснили журналисты.

По данным источников «Царьграда», преемником Михаила Богданова может стать бывший посол России в Турции Алексей Ерхов. Ранее, в 2010-2015 годах, он был генконсулом России в Стамбуле, а до того работал советником-посланником посольства в Сирии.

«Ерхов — человек из команды президента, обладающий нужными знаниями, опытом и дипломатической хваткой. <…> Именно Ерхов с очень большой долей вероятности займет пост, который освободил Богданов», — добавили авторы статьи.

Они отметили, что во время работы Богданова произошло серьезное усиление позиций Турции на политической арене. Сначала сложил полномочия президент Сирии Башар Асад, а теперь испортились отношения с Азербайджаном. Остается нерешенным вопрос с российской военно-морской базой в Тартусе. В ту же копилку — 12-дневная война Израиля с союзником России, Ираном, подчеркнули журналисты.

«Просчеты во внешней политике»

Потеря Сирии, где долгие годы базировались российские военные базы, а также война между Израилем и Ираном показали, что во многом дипломатические усилия России оказались неэффективными, рассказал «Свободной прессе» ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики, доцент Восточного факультета СПбГУ Алексей Образцов.

«На мой взгляд, отставка заместителя главы МИД Михаила Богданова связана с просчетами в нашей внешней политике на Ближнем Востоке <…> Мой опыт подсказывает, что на современном Ближнем Востоке и в Азии можно иметь эффективные договоренности либо с высокопоставленными религиозными деятелями, либо с военными. Мы же делали ставку на светские власти, и во многом просчитались: они не обладают реальной властью», — объяснил специалист.

По его словам, в МИД «очень короткая скамейка»: в ведомстве «работают в основном выпускники МГИМО, которые образовали целый клан». Из-за этого, отметил Образцов, в подходах министерства иностранных дел образовалась «зашоренность» и однобокость.

Как решатся сирийский и израильский вопросы

По мнению собеседника издания, России предстоит охлаждение отношений с Израилем. Доцент назвал решение спорных вопросов за столом переговоров «трендом» российской внешней политики последнего времени, тогда как израильские власти прогнозируют другой подход, делая ставку на силу.

«Но, как в песне поется: в Израиле „на четверть наш народ“, поэтому, думаю, договоримся», — объяснил Образцов.

Нормализацию отношений с Сирией он назвал непростым процессом. По его мнению, главный вопрос заключается в том, с какой из захвативших власть группировок стоит иметь дело.

«Но искать пути сотрудничества все равно надо, потому что там остаются наши военные», — добавил специалист.

По мнению Алексея Образцова, новому замглавы МИД и спецпредставителю президента по Ближнему Востоку и странам Африки сделать это будет проще, потому что «за спиной у него не будет тени Башара Асада».