В будущем до Луганска и Донецка будут построены высокоскоростные железнодорожные магистрали. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде, передает ТАСС.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», — цитирует его агентство.

По словам Путина, такие магистрали пройдут по территориям, где живут 111 млн человек, или 80% населения России.

О том, что высокоскоростную ветку в перспективе можно будет проложить до Луганска и Донецка, президент говорил в августе.

«Без всякого сомнения мы должны будем развивать эту систему дальше. Если там от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную магистраль], это уже будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. <…> Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», — сказал Путин.

В ноябре 2022 года в Минтрансе заявили, что у них есть проект ускоренного железнодорожного сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером. Замглавы ведомства Валентин Иванов пояснил, что это планируется в рамках третьего этапа развития такого сообщения внутри страны. В первую очередь будет построена высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, во вторую — между Москвой, Владимиром и Казанью.

В ходе прямой линии 14 декабря Владимир Путин подтвердил, что высокоскоростная магистраль планируется между Москвой и Петербургом, а в последствии — на юг.

«То же самое касается Юга России — Кубани, Ставропольского края, Ростовской области, того же Крыма. Работа в этом направлении начинается, надеюсь, что она будет эффективно развиваться. <…> Но на сегодняшний день нужно сделать главное — надо создать эффективную и дееспособную структуру, которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план, модель развития», — сказал глава государства.

Высокоскоростной считается железнодорожная линия, по которой поезда могут ездить со скоростью более 200 км/ч, если это модернизированные существующие пути, либо более 250 км/ч — по специализированным путям. В России на сегодня нет специально построенных под скорости выше 250 км/ч железнодорожных магистралей.