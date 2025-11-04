Президент России Владимир Путин в День народного единства учредил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов страны. Указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Оба документа вступают в силу с сегодняшнего дня. День коренных малочисленных народов России будут отмечать 30 апреля, а День языков народов страны — 8 сентября.

Последний из них Путин предложил учредить, когда в июне выступал на заседании Совета по реализации государственной политики. Он уточнил, что отмечать этот праздник следует ежегодно 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.

«Автор легендарных “Журавлей”, он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — заявил тогда президент.

На том же заседании Путин напомнил, что на прошлой встрече было дано поручение разработать новый закон о языках народов России, включающий государственный реестр этих языков. Он уточнил, что в данном случае речь идет «о сбережении и дальнейшем развитии языков народов России, о возможности их системной поддержки со стороны государства».

4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник был учрежден в 2005 году по предложению Межрелигиозного совета России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, освободило Москву от польских захватчиков.

В России проживает более 190 национальностей. Численность пяти этнических групп превышает 1 млн человек, в то время как 47 народов официально признаны малочисленными (менее 50 тыс. человек).