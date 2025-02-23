Президент России Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России уроженцу Якутии — ефрейтору 39-й мотострелковой бригады Андрею Григорьеву с позывным «Тута». Военнослужащий врукопашную с ножом одержал победу над бойцом ВСУ.

Григорьев получил медаль в ходе церемонии награждения участников военной операции на Украине. Мероприятие проходило в Кремле 23 февраля по случаю Дня защитника Отечества. Всего «Золотые звезды» Героев России из рук президента получили 12 человек.

Видео рукопашного боя Григорьева и украинского солдата распространилось в соцсетях в начале 2025 года, сама драка произошла в ноябре в донецком селе Трудовое. По словам «Туты», он защищал позицию, из-за чего вступил с бойцом ВСУ в рукопашный бой и нанес ему смертельные ножевые ранения. В интервью RT российский штурмовик заявил, что ранее этот украинец убил его друга.

«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — объяснял Григорьев.

В разговоре с телеграм-каналом WarGonzo он уточнил, что на момент вступления в бой с украинским военным был ранен в одну руку, а вторая пострадала от ранения еще полгода назад и еще не слишком хорошо его слушалась.

После схватки раненый украинский солдат попросил Григорьева оставить его и «дать спокойно уйти». Якутский ефрейтор выполнил его просьбу. Позднее он рассказал, что тогда же «ликвидировал еще двух противников». В январе Путин присвоил Григорьеву звание героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Помимо Андрея Григорьева, 23 февраля «Золотую звезду» Героя России получили Евгений Белецкий, Марк Белопухов, Андрей Буйлов, Андрей Григорьев, Иван Гудков, Андрей Николюк, Александр Пузанов, Владимир Сафронов, Антон Струев, Марат Тибилов, майор Андрей Филоненко. Обращаясь к военнослужащим, Путин заявил, что они все «по праву удостоены этого высокого звания».