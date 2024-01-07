Президент России Владимир Путин в канун Рождества посетил службу в храме Спаса Нерукотворного Образа, который расположен на территории подмосковной резиденции Ново-Огарево. Там глава государства встретился с семьями погибших в ходе военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.





Путин назвал встречу с родственниками погибших военных «ясным сигналом» для всех представителей власти разных уровней, который должен показать, что при необходимости они всегда должны помогать участникам боевых действий на Украине и их семьям.

В частности, президент пообещал обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших бойцов. На эту проблему обратила внимание одна из участниц встречи.

«Я поговорю с министром, но планируются изменения в устав фонда [“Защитники Отечества”], чтобы была обратная связь. <…> Чтобы вы могли влиять на этот процесс», — сказал Путин.

В то же время президент указал, что не будет говорить «об очень тонких <…> вещах в преддверии праздника, касающихся семей [погибших]».

«Но хочу вас еще раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами», — подчеркнул Путин.

Помимо встречи в Ново-Огарево, в Москве для семей погибших участников военной операции была организована специальная культурная программа, в рамках которой они посетили различные выставки, представления и праздничные мероприятия.

«Детям наших погибших героев в резиденции главы государства организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что президент пригласил семьи участников СВО на рождественский ужин.

В традиционном новогоднем обращении к россиянам Путин упомянул военнослужащих, которые находятся на боевом посту и «на переднем крае борьбы за правду и справедливость». «Вы наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством», — отметил глава государства.

С начала 2024 года Путин уже трижды встретился с военными и их семьями. Помимо рождественского мероприятия в Ново-Огарево, 1 января президент приехал навестить раненных участников военной операции на Украине в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, а после встретился еще с одной группой военнослужащих в Ново-Огарево.