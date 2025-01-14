Иностранец, который в аэропорту Красноярска порезал ножом другого пассажира, признался в нападении, но не смог объяснить мотивы своего поступка. Управление транспортной полиции Сибири опубликовало видео с его допросом.

«Следователями Восточного МСУТ СК России в отношении иностранного гражданина по факту покушения на убийство в аэропорту Красноярска возбуждено уголовное дело», — сказано в телеграм-канале управления.

На видео задержанный рассказал, что в Красноярск приехал два дня назад. Он не смог объяснить цель поездки, сотрудник правоохранительных органов предположил, что так иностранец добирался домой.

На вопрос о том, за что он был задержан, мужчина ответил: «Пьяный был. Я убил».

Накануне, 13 января, мужчина напал с ножом на пассажиров в аэропорту Красноярска, один человек пострадал. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщил, что нападавший «внезапно нанес» несколько ударов ножом 39-летнему мужчине на первом этаже аэровокзального комплекса. Двое очевидцев и транспортные полицейские задержали злоумышленника.

На видео, которое опубликовала полиция, видно, что после инцидента вооруженный мужчина отбросил нож и сдался охраннику. Раненному им посетителю аэропорта оказали медицинскую помощь, он доставлен больницу.

Baza писала, что у пострадавшего рана спины и порезано ухо. Он рассказал сотрудникам полиции, что ранее никогда не видел нападавшего и не знаком с ним. Как писал канал, задержанный ― 40-летний гражданин Узбекистана Умид Каимов. На допросе он заявил, что причиной нападения стала ревность, утверждает телеграм-канал.