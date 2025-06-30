Мужчина открыл огонь из пневматического оружия на детской площадке в подмосковных Люберцах, его задержали. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Сотрудники ведомства получили сообщение о том, что неизвестный распивает алкоголь и стреляет в воздух из «предмета, конструктивно схожего с винтовкой», на детской площадке на улице Кирова в Люберцах.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Он был вооружен пневматикой и находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в ближайшее отдел полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент проводится проверка по факту случившегося.

«На лавочке сидел, подъехали, увезли в отдел», — говорит задержанный в опубликованном Росгвардией видеоролике.

Мужчина также признался, что пневматическая винтовка принадлежит ему.

В начале июня Верховный суд отказался признавать галлюцинации жителя Амурской области, открывшего огонь по якобы вторгшимся в его дом женщинам, состоянием аффекта. Мужчина, который трижды выстрелил в стену своего дома из травматического пистолета, был лишен права на приобретение и хранение оружия, которое было конфисковано судом. Его признали виновным в стрельбе из оружия в не отведенном для этого месте. После осмотра специалистами, медики пришли к выводу, что стрелявший испытал зрительную галлюцинацию, однако суд не нашел оснований для освобождения его от ответственности.