На трассе под Севастополем столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В результате погибли пять девушек в возрасте от 17 до 19 лет, передает местная полиция.

Авария произошла около 14:20 на выезде из села Верхнесадового, на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. По данным полиции, 18-летняя водитель автомобиля ВАЗ не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 45-летний мужчина. Произошло столкновение.

Изначально сообщалось о смерти четырех девушек-пассажиров ВАЗ. Водителя госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Мужчине, управлявшему микроавтобусом, оказали медицинскую помощь на месте.

«Чп/Севастополь» пишет, что водитель легкового автомобиля скончалась в больнице. По словам собеседников телеграм-канала, компания ехала на море. У девушки, которая была за рулем, остановилось сердце в машине скорой. Ее реанимировали, но не смогли спасти.

Прокурор Севастополя Андрей Шевцов взял на контроль ход и результаты проверки обстоятельств ДТП. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

На фоне резонанса в СМИ и большого числа погибших, включая одну несовершеннолетнюю, руководитель Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю поручил возбудить уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и провести комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз. На место происшествия выехали сотрудники Севастопольского межрайонного следственного отдела.

Накануне трагическое ДТП с участием ребенка произошло в Зарайском районе. По предварительной информации, около часа ночи на 18-м километре автодороги «Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск» 26-летний водитель BMW допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В результате аварии погиб десятилетний ребенок.

В аварии также погиб водитель BMW, пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Среди них шестеро несовершеннолетних от 8 до 17 лет.