Пятеро человек объявлены в розыск после нападения на наряд полиции в Карачаево-Черкесии, в результате которого погибли двое полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В розыск объявлены Руслан и Ахмат Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов. СК опубликовал их фотографии.

По версии следствия, 22 апреля подозреваемые обстреляли в Карачаевске наряд полиции межмуниципального отдела МВД «Карачаевский», похитили табельное оружие полицейских и боеприпасы к нему, после чего скрылись. По данным телеграм-канала Baza, у полицейских похитили табельное оружие, автоматы Калашникова и патроны.

В наряде состояли трое сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы, сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии. Двое из них погибли на месте ― заместитель командира мобильного взвода отдельной роты ППС лейтенант полиции Мурат Калаханов и водитель, сержант полиции Роман Гущин. Третий полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии.

В регионе был объявлен план «Сирена». Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, хищении табельного оружия и боеприпасов к нему, а также о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК).

Что известно о подозреваемых

По данным Shot, двое объявленных в розыск по делу о нападении на полицейских ― Владимир Аверьянов и Руслан Семенов ― входили в банду Биаслана Гочияева, который, по версии следствия, в 2009-2011 году планировал насильственно захватить власть на территории Карачаево-Черкесии и всего Северо-Кавказского региона.

В 2011 году Гочияев был убит в результате операции ФСБ и МВД. Членам банды предъявили обвинение в участие в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте и изготовлении оружия, приготовлении к насильственному захвату власти. Аверьянова в 2012 году приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Как утверждает Shot, Руслан Семенов был судим за хранение оружия и вхождение в состав незаконного вооруженного формирования, а также внесен в реестр террористов и экстремистов.

По утверждению Mash, погибший в результате нападения полицейский Роман Гущин учился в одной школе с одним из подозреваемых Русланом Элькановым и знал его в лицо. Брату Эльканова Ахмату предположительно принадлежал один из автомобилей, на котором скрылись нападавшие, пишет Shot.