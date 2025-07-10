В Куала-Лумпуре состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны встретились на полях министерских мероприятий АСЕАН и обсудили двусторонние отношения, урегулирование конфликта на Украине и Ближний Восток. Как на их встречу отреагировали в России и мире — в материале RTVI.

О чем говорили

Сергей Лавров и Марко Рубио провели «обстоятельную сверку часов» по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире, сообщили в МИД России. Там отметили, что стороны обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также об обстановке вокруг Ирана и Сирии.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на поиск мирных решений действующих конфликтных ситуаций и возобновление российско-американского сотрудничества. Обсуждали в том числе и возможное возобновление прямого авиасообщения, уточнили в МИД.

«Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен», — добавили в министерстве иностранных дел.

Госсекретарь Марко Рубио назвал разговор откровенным, честным и важным. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, до президента США Дональда Трампа доведут прозвучавшие в ходе переговоров предложения по урегулированию украинского конфликта. Российская сторона выдвинула инициативы, которые ранее не озвучивались, отметил Рубио.

«Я думаю, что это новый и необычный подход, — заявил он журналистам после переговоров. — Я бы не стал характеризовать это как гарантию мира, но это концепция, которую я, как вы понимаете, донесу до президента».

Госсекретарь добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать контакты с Москвой «при любой возможности», но при этом пообещал, что Штаты постараются убедить союзников по НАТО поделиться с Украиной комплексами Patriot. Личная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пока не планируется, сообщил Рубио.

«Старые подходы» и подмигнувший Рубио

В переговорах Лаврова с Рубио не видно новых подходов, заявил «Ленте.ру» политолог Александр Асафов. По его словам, самое важное, прозвучавшее в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств, останется за закрытыми дверями.

«Я вижу старые подходы, начиная с первого срока Трампа: обсуждение поставок, санкции. И здесь Рубио, который пару месяцев назад говорил, что украинский кризис — это прокси-конфликт между Россией и США, вряд ли придумал что-то новое за своего руководителя. Однако конструктив, а не политические декларации могут обсуждаться именно в таких форматах», — объяснил специалист.

Корреспондент CNN Кайли Атвуд обратила внимание на необычную деталь. «Ни один из дипломатов не сделал заявлений в начале встречи; после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову», — написала она в соцсетях.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что не видела, кто кому подмигивал.

«Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито», — сыронизировала она.

Специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в комментарии для «Ленты.ру» расценила подмигивание Рубио как дружелюбный жест, но призвала не делать из него далеко идущих серьезных выводов. При этом она отметила, что по протоколу такие жесты не приветствуются. «Но все мы люди, все мы живые. Поэтому трактовать это как дружелюбие вполне можно. Но не более того», — пояснила эксперт.

«Кликбейтная политика»: чтобы Трампу было что запостить

Как предположил автор провоенного телеграм-канала «ЗеРада», пока Трамп «угрожает переходом к использованию санкционной дубины», Россия в ответ вносит новые предложения, но стоит на своих условиях завершения конфликта.

Ведущий «Радио КП» Иван Панкин заявил, что Сергей Лавров, возможно, «понимает американцев лучше всех остальных». Журналист считает, что глава МИД передал своему американскому коллеге «принципиально новые предложения» по прекращению огня именно в тот момент, когда терпение европейских лидеров и президента США Дональда Трампа «дошло до точки кипения».

«В это время не утихают взрывы на Украине от уже буквально ежедневных массированных атак со стороны России. В этих “предложениях” Лаврова полная “отсебятина”, написанная на коленках во время полёта на саммит АСЕАН в Куала-Лумпур. И действительно: там ведь можно написать почти что угодно, главное, чтобы убедительно и быстро достижимо. Это пыль в глаза», — поделился мнением Панкин.

По его словам, Рубио передаст предложения Трампу, тот их завизирует, но потом украинские спецслужбы могут вновь совершить «какой-нибудь теракт в России», и процесс переговоров вновь застопорится.

«К тому же, этим “принципиально новым” предложением наши хотят сбить недавно обещанный Трампом “маленький сюрприз” России. Американцам нужны встречные шаги, Трампу нужны взрывные поводы для постов в соцсетях. Политика тоже кликбейтна — это понимает Лавров», — резюмировал Панкин.

Новые предложения, которые глава МИД России передал своему американскому коллеге в Куала-Лумпуре, известны только высшему руководству страны, но со временем будут раскрыты и общественности, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Реакция рынка

Мосбиржа показала рост после завершения переговоров Лаврова с Рубио: ее индекс вновь поднялся выше 2700 пунктов, отметил телеграм-канал IF News. Главной интригой авторы поста назвали «новый и другой подход» к завершению конфликта, который глава МИД России представил своему американскому коллеге.

«Есть негатив, но позитива больше. Во-первых, Рубио говорил о новых санкциях, но решение лежит только на Трампе. Во-вторых, он добавил, что США не принимали решения прекратить военную поддержку Украины <…> С другой стороны, американская сторона подтвердила настрой на сотрудничество и восстановление отношений с Россией», — отметил автор публикации.

Он предположил, что американская угроза санкций может оказаться блефом, в том числе с учетом обоюдных заявлений о намерении продолжать диалог.

«Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх после отката с начала недели из-за опасений введения новых антироссийских санкций со стороны Запада, сдерживала отскок просевшая нефть», — описывает сегодняшние события на бирже «Интерфакс.Рынки». Курс доллара при этом опустился ниже 78 рублей.

Разворот в сторону Китая

Администрация президента США продолжает ждать от России «дорожной карты» по прекращению конфликта на Украине, напомнил политический обозреватель «Ъ MF» Дмитрий Дризе. Он подчеркнул, что российские условия озвучивались уже неоднократно, поэтому сложно сказать, чего еще ждут в Штатах.

«На что следует обратить внимание? Накануне встречи с Рубио Лавров переговорил с китайским коллегой Ван И. Как известно, буквально только что прошла шокирующая информация о том, что господин Ван И откровенно заявил европейцам, что Пекину по-своему выгоден затяжной конфликт России и Украины. В Поднебесной опасаются, что, решив украинскую проблему, Трамп вплотную займется Азией», — отметил политолог.

По его словам, пока у КНР есть так называемое «стратегическое окно». Обозреватель призвал сделать из этого выводы.