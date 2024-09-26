Россия при посредничестве Катара передала Украине девятерых детей для воссоединения со своими родственниками. Об этом 26 сентября сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова.

Церемония состоялась в посольстве Катара в Москве, передает РБК. В ней приняли участие посол ближневосточного государства Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и Львова-Белова.

Омбудсмен уточнила, что в группе восемь мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и одна девочка 17 лет, которая «жила у бабушки в Крыму, а захотела переехать к маме в Киев».

«Один мальчик вместе со старшим совершеннолетним братом, в России они жили у бабушки. За другим ребенком смогла приехать мама. Остальные ребята — с сопровождающими лицами», — рассказала Львова-Белова.

Двое подростков из группы проживали в Алешкинском детском доме-интернате, из-за наличия заболеваний их перевезут до границы с Украиной санитарным транспортом, сообщила Львова-Белова. Там одного встретит мать, а другого — отец.

Также Львова-Белова рассказала историю еще одного подростка из Херсонской области, родители которого умерли.

«После смерти папы в октябре 2023 года ребенок долго лечился в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии. К счастью, его дедушка и бабушка, проживающие на Украине, оформили опеку над внуком. Скоро они будут вместе», — заверила омбудсмен.

Львова-Белова выразила благодарность властям Китая за содействие в работе над воссоединением с семьями. В частности, омбудсмен оценила помощь ближневосточного государства «в переговорах, логистике, транспортных и других расходах». Она уточнила, что в процессе также задействованы Международный Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств и правоохранительные органы.

«Мы надеемся, что эта работа будет продолжена. Мы, конечно же, желаем, чтобы во всем мире воцарился мир и безопасность, и дети вернутся сегодня и будут возвращаться в дальнейшем домой здоровыми и благополучными, потому что в этом наша миссия», — приводит РБК слова посла Катара во время обращения к Львовой-Беловой.

В среду, 25 сентября, в посольстве Катара прошла церемония воссоединения четырех детей, переданных украинской стороной, с их семьями в России. Львова-Белова отметила, что это самая большая группа детей, которых удалось вернуть близким, находящимся на российской территории. По ее словам, в списках на воссоединение с семьями в России числятся еще 18 детей, восемь из них находятся в Швейцарии, Германии, Польше и Нидерландах.

По данным, которые привела Львова-Белова, институт уполномоченных по правам ребенка помог в воссоединении 80 детей из 62 семей с родственниками на Украине и в третьих странах, а также 13 детей из восьми семей с близкими в России.