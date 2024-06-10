Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии — Шишканов, известен по прозвищу Шишкан) по делу о создании преступного сообщества, убийстве и бандитизме. Еще 17 фигурантов уголовного дела получили сроки от условного до пожизненного, передает ТАСС.

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, коллегия которых в середине мая признала Медведева виновным. Он будет отбывать пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Медведеву также назначен штраф в размере 5 млн рублей. Он отрицает вину.

По версии следствия, Медведев держал под криминальным контролем Раменский район Московской области. Участникам преступного сообщества вменялись убийства конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, вымогательства у бизнесменов, причинение вреда здоровью, поджоги имущества, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, занятие высшего положения в преступной иерархии.

Одним из самых жестоких преступлений, в котором обвиняются Медведев и другие фигуранты дела, было убийство Татьяны Сидоровой — гендиректора животноводческого хозяйства «Племзавод Раменское» и депутата органа местного самоуправления, а также трех членов ее семьи.

Сидорова, ее муж, сын и сестра пропали в 2012 году. При осмотре их дома полицейские нашли следы крови и волочения тел. Через несколько дней после исчезновения семьи на территории Воскресенского района был обнаружен сгоревший автомобиль, а рядом с ним — перчатка с биологическими следами одного из членов семьи Сидоровой.

Тела убитых обнаружили в октябре 2019 года в карьере на глубине четырех метров. Этому предшествовал арест Медведева по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии и восьми подозреваемых в причастности к убийству.

После водворения криминального авторитета в СИЗО его защита предъявила на апелляции обращение с просьбой перевести Медведева под домашний арест. Ходатайство подписали 32 человека, в том числе футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, Виктор Онопко (Медведев был владельцем раменского футбольного клуба «Сатурн), артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов. Мосгорсуд тогда оставил Медведева под арестом.

Убийство гендиректора племзавода и ее семьи

По версии следствия, убийство Сидоровой и ее родственников было совершено, чтобы завладеть земельными участками племзавода. После обнаружения тел газета «Известия» писала со ссылкой на близкий к следствию источник, что Сидорова якобы сама была членом ОПГ Шишкана и вела с ним бизнес, а мотивом ее убийства мог быть кредит в размере 4,5 млрд рублей, который племзавод получил от ВЭБа.

В действительности на нужды предприятия было потрачено только 15-20% от этой суммы, а судьба остальных денег «неизвестна», говорили источники «Росбалта».

После смены руководства ВЭБа к Сидоровой появились вопросы по поводу использования кредитных средств. По словам собеседников «Известий», Сидорова пыталась шантажировать Шишкана тем, что заявит о его причастности к присвоению денег, если он не поможет ей избежать наказания. Шишканов на допросах заявил, что гендиректор племзавода присвоила деньги и сбежала.

Расследование по делу ОПГ Шишкана завершилось в 2020 году, в итоге на скамье подсудимых оказалось 18 человек, включая лидера группировки. Как пишет ТАСС, среди них есть генеральные директоры различных российских компаний и спортсмены. Следствие называло в числе фигурантов уголовного дела Эдуарда Харькова, Юрия Григорьева, Дмитрия Гусева, Дмитрия Барышникова, Юрия Офицерова, Дмитрия Хламкина, Лоретиса Виткаускаса и Михаила Коровина.

Рассмотрение дела по существу началось осенью 2023 года. Слушания должны были проходить в Мособлсуде, но Верховный суд России по ходатайству Генпрокуратуры передал дело в военный суд. Обвинение сочло, что Медведев, имеющий влияние в Подмосковье, может оказать давление на присяжных.

В апреле 2024 года были задержаны и арестованы начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров. По версии следствия, они содействовали тому, чтобы Медведев мог общаться с подручными по мобильному телефону в перерывах судебного заседания.

Помощники криминального авторитета проносили телефоны в прямой кишке и передавали их главарю в сигаретных пачках. Медведев таким образом мог «давать указания о воздействии на неугодных ему свидетелей по уголовному делу», заявили в СК.