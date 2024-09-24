Учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, считает помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский. По его словам, время диктует «сокращение продолжительности среднего образования».

По мнению Мединского, сроки учебы в школах должны быть сокращены, чтобы «потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться». «Все будет раньше и быстрее», — пояснил помощник президента.

Он добавил, что классическое пяти-шестилетнее образование в вузах в ближайшие десятилетия тоже уйдет в прошлое.

«Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен», — отметил Мединский (цитата по ТАСС).

В феврале президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к базовой для России системе образования и вернуть специалитет со сроком обучения от 4 до 6 лет.

Путин отметил, что этот переход в российских вузах должен быть проведен плавно и продуман до мелочей.

«Для отдельных специальностей можно будет продлить обучение. Аспирантура будет выделена в отдельный блок», — добавил он.

В мае министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр». Вместо этого будет высшее и специализированное высшее образование. Министр пояснил, что некоторых специалистов невозможно подготовить за четыре года обучения, поэтому необходимо переходить на образовательный процесс длиной в пять — пять с половиной лет. При этом сроки обучения на врачей «в целом не поменяются», уточнил Фальков.

Позднее в Минобрнауки уточнили, что студенты смогут завершить обучение по программе бакалавриата без перехода на новую систему высшего образования.

«Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобрнауки добавили, что будет установлено соответствие действующих специальностей с направлениями, утвержденными в рамках обновленной системы высшего образования. При этом выпуски бакалавриата смогут продолжить обучение по программам специализированного высшего образования — магистратуры.