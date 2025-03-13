Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил RTVI, что не знает, как относиться к тому, что россияне назвали его главным сигма-боем России, но в любом случае благодарен «за высокую оценку моих мест общего пользования». В рейтинге также оказались Егор Крид, Константин Хабенский, Данила Козловский и рэпер Баста.

«Раньше я признавался секс-символом, теперь — “сигма-бой”. Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо, несмотря на то что раньше мы стонали от секса, а теперь все чаще в моем возрасте — от душевных мук. Все равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования», — сообщил Нагиев.

По итогам опроса, который провела школа английского языка Skyeng, 23% россиян сочли Нагиева главным сигма-боем страны, назвав его «харизматичным одиночкой, который не нуждается в общественном одобрении». На втором месте оказался Егор Крид (20%) — его респонденты сочли независимым артистом, задающим тренды.

В топ-5 также вошли Хабенский (11%), Козловский (9%) и Василий Вакуленко (он же Баста, 6%).

Среди иностранных звезд главным сигма-боем россияне назвали Киану Ривза (16%) из-за скромности и независимости звезды «Матрицы» и «Джона Уика». Вторым оказался Райан Гослинг из-за роли в фильме «Барби», на третьем месте — Вин Дизель (13%). Кроме того, в списке оказались Илон Маск (12%), а также Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо (по 8% каждый).

При этом россияне по-разному интерпретировали термин «сигма-бой»: одни сочли его мемом (так сказали 38% опрошенных), 26% настаивают, что сигма-боем может стать каждый, другие (11%) заявили, что это сильные и независимые личности, живущие по своим правилами.

Песня «Сигма бой», которую исполняют 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская, вышла в октябре 2024 года и быстро стала популярной в соцсетях. За это время композиция набрала десятки миллионов прослушиваний на различных музыкальных платформах и видеохостингах. Исполнительница Betsy в интервью «Вокруг ТВ» рассказывала, что сигма-бой — это «очень самоуверенный мальчишка», которому никто не нужен, и при этом «в него влюбляются все девчонки».

В декабре 2024 года Народный артист РСФСР Михаил Боярский в свой день рождения прокомментировал RTVI результаты опроса «Дзена», согласно которому он возглавил рейтинг крашей среди советских звезд у россиянок в возрасте 18—25 лет. Актер отметил, что все артисты достойны любви поклонниц.

В рейтинге Боярский обошел таких мэтров, как Владимир Высоцкий (11%), Олег Янковский (8%), Вячеслав Тихонов (7,9%), Василий Лановой и Юрий Гагарин (по 4%), Эдуард Хиль (3,5%) и Андрей Миронов (3%).

Больше всего девушкам в Боярском запомнилась его шляпа (30,6% опрошенных), роль д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (18%), усы (16,5%), а также песня «Зеленоглазое такси» (16%).