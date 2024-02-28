Центробанк сообщил об отзыве лицензии у банка «Гефест» из Тверской области, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора от 28 февраля. По величине активов кредитная организация, зарегистрированного в городе Кимры Тверской области, занимала 336 место в банковской системе. Это второй отзыв банковской лицензии за последнюю неделю.

Как утверждает ЦБ, «Гефест» нарушал законодательство, в том числе антиотмывочное, и не соблюдал нормативные акты ЦБ.

«Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков», — говорится в сообщении.

ЦБ указывает, что существенная доля корпоративного кредитного портфеля «Гефеста» приходилась на юрлиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. В то же время более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, сообщается в релизе. Регулятор уличил кредитную организацию в совершении операций, обеспечивавших «формальное соблюдение требований к величине капитала».

Кроме того, «Гефест» игнорировал предписания регулятора о необходимости устранить нарушения в области информационной безопасности.

Полномочия управляющих органов «Гефеста» приостановлены, назначена временная администрация. Тверской банк является участником Системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут суммы вкладов в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей.

Неделей ранее, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка, занимавшего 89 место в банковской системе России. Это был первый отзыв банковской лицензии в стране с августа 2022 года. Регулятор заявил, что QIWI Банк нарушал антиотмывочное законодательство, использовал данные физлиц для открытия счетов без их ведома, а также обеспечивал переводы средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и других представителей теневого бизнеса.

В феврале 2019 года Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о нападении на сотрудника ФСБ (ч.1 ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти») в отношении бенефициара банка «Гефест» Вячеслава Ананских, обязав его выплатить судебный штраф в размере 90 тыс. рублей. По версии следствия, в ноябре 2017 года во время обыска по делу о незаконной банковской деятельности «Гефеста» в квартире Ананских он ударил по голове старшего оперативника по особо важным делам управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, в результате чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сам Ананских утверждал, что силовики его избили, а после обыска он попал в больницу.