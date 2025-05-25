В ночь на 25 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны России.

Над Тульской областью сбито 16 дронов, над Брянской и Калужской — по 14, над Московским регионом и Тверской областью — по 13, над Белгородской и Курской областями — по десять. Над Орловской областью перехвачено восемь БПЛА, над Крымом — семь, над Смоленской областью — два, над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями — по одному.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, а также в аэропорту Калуги Грабцево в ночь на воскресенье вводились временные ограничения. За этот период на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них позже вернулись в аэропорты первоначального назначения, сообщила Росавиация.

В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома, повреждено остекление в трех домах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет. По словам местных жителей, атака не прекращалась всю ночь, пишет Mash.

«Раскурочило просто все, весь подъезд», — говорит очевидец на видео с последствиями атаки.

24 мая на предприятии в Новомосковске Тульской области атаке БПЛА подвергся трубопровод с природным газом, были повреждены емкости с кислотой и произошел пожар. Глава региона сообщал о троих пострадавших. Двое были госпитализированы, одному оказали помощь на месте. В тот же день Миляев сообщил, что основные мероприятия по ликвидации последствий инцидента выполнены, пострадавшим выплатят компенсацию.

В Тверской области жители сообщали о взрывах в небе и стрельбе по беспилотникам в районе одной из воинских частей, передает Baza. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что атаке подвергся район Мигалово. Там расположен военный аэродром. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, главы Орловской и Нижегородской областей Андрей Клычков и Глеб Никитин также сообщили об отсутствии повреждений и пострадавших в результате атаки дронов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что беспилотники были сбиты на окраине Обнинска, в Сухиничском, Тарусском, Боровском и Малоярославецком районах. По его данным, пострадавших и разрушений нет.