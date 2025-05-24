В ходе атаки БПЛА на предприятие в Новомосковске, где был поврежден трубопровод с природным газом, обнаружены повреждения емкости с кислотой. Об этом сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

«На месте работают лаборатории Роспотребнадзора и оперативные службы. Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует», — рассказал он.

Губернатор добавил, что на месте происшествия находится глава правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

«Мониторинг состояния окружающей среды и работа оперативных служб продолжаются. Ситуация на контроле», — добавил глава региона.

Ранее 24 мая Миляев сообщил, что на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, пожар потушен. Глава региона рассказал, что пострадали три человека: двое были госпитализированы, одному оказана помощь на месте.

Кроме того, добавил губернатор, в Кимовском районе при падении обломков беспилотника «незначительно» повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.

В сводке Минобороны России говорилось, что в ночь на 24 мая над Тульской областью был сбит один дрон.