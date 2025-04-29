Власти Аргентины опубликовали документы о пребывании в стране нацистов, прибывших после окончания Второй Мировой войны. В их числе упоминается «Ангел смерти из Освенцима» Йозеф Менгеле (ставил опыты над узниками концлагеря Освенцим) и «архитектор холокоста» Адольф Эйхман.

Всего в публичном доступе оказалось более 1,8 тыс. материалов, объединенных в несколько досье. Они поступили в 1992 году в Генеральный архив республики по указанию президента.

По данным La Nacion, решение опубликовать документы было принято после февральской встречи президента Хавьера Милея с представителями Центра Симона Визенталя, которые ранее исследовали связи одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse с нацистами.

Ранее с материалами, связанными с деятельностью нацистов в Аргентине, можно было ознакомиться только в специально отведенной комнате главного архива страны.

В официальном сообщении отмечается, что в публичном доступе оказалась вся рассекреченные документы.

Например, среди них оказались подробности досье полиции на Йозефа Менгеле, вырезки из газет о нем, отчеты спецслужб. 26 ноября 1956 года он подал заявку на получение новых документов, «чтобы изменить свое имя и фамилию, а в следующем году он запросил справку о судимости для поездки в Чили». Два года спустя он «запросил удостоверение на поездку в Западную Германию».

К материалам также приложена публикация The Jerusalem Post, заголовок которой гласил: «Монстр Освенцима обнаружен в аргентинском логове».

«Преступления, в которых обвиняется Менгеле, включают отбор еврейских заключенных из лагеря, отправленных к нему для медицинских экспериментов, с последующей их смертью в газовых камерах. Вторая группа преступлений касается его собственного убийства еврейских заключенных с помощью инъекций фенола; бросания новорожденных в огонь в присутствии их матерей; и убийства 14-летней девочки ножом», — описывается в статье, опубликованной 22 ноября 1959 года.

Менгеле, как отмечает аргентинская газета Clarin со ссылкой на материалы, судя по всему, жил в городке Висенте-Лопес (провинция Буэнос-Айрес). Перед судом он так и не предстал.

Среди опубликованных материалов были и те, которые касались Адольфа Эйхмана, известного как «архитектор холокоста». В мае 1960 года агенты Моссада похитили Эйхмана и вывезли в Израиль, где по приговору суда он был казнен.

Также представлено рассекреченное дело офицера гестапо Вальтера Кучмана, ответственного за гибель тысяч евреев в Польше, который укрылся в городе Мирамар (провинция Буэнос-Айрес) под именем Педро Рикардо Ольмо.

Еще одно досье касалось гауптштурмфюрера в войсках СС Эриха Прибке, который десятилетиями скрывался в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче.

В Аргентине Прибке успел стать главой местной немецкой школы, пока на него не вышел аргентинский писатель Эстебан Бух, который написал о нем книгу. После ее публикации на беглого нациста вышли журналисты из ABC, которым Прибке дал интервью в 1994 году.

После этого его схватили и экстрадировали в Италию в 1995 году. Он отрицал существование холокоста и продолжал защищать национал-социализм.

Прибке участвовал в резне в Ардеатинских пещерах, где 24 марта 1944 года на юге Рима нацистами были расстреляны 335 итальянцев — 260 политических заключенных, содержавшихся в римской тюрьме Реджина Коэли, и 75 евреев. Это была их месть за гибель 33 немецких солдат в результате нападения, совершенного накануне партизанами на Виа Разелла, где располагалась штаб-квартира гестапо.

В марте стало известно о том, что президент Аргентины Хавьер Милей распорядился обнародовать документы о нацистах, сбежавших в страну из Германии после окончания Второй мировой войны.

Как писала газета The Times of Israel, в конце февраля 2025 года Милей пообещал сотрудникам правозащитного проекта Центра Симона Визентеля, который занимается изучением Холокоста, предоставить доступ к документам, касающимся финансирования «крысиных нор» — сети маршрутов, которые использовали нацисты для побега из Европы после Второй мировой войны.

По данным Центра Симона Визенталя, до 10 тыс. нацистов и военных преступников избежали правосудия, сбежав в Аргентину и другие страны. Среди них были Адольф Эйхман, главный организатор Холокоста, и Йозеф Менгеле, известный врач из Освенцима, который ставил опыты на людях.