Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, растоптавшего во время онлайн-трансляции христианский крест, к семи годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Также блогеру назначили штраф и запретили заниматься администрированием сайтов в течение восьми лет.

Суд признал Ярмагомедова виновным в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в изготовлении и обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних (ч. 1 ст. 148, п. «б» ч. 3 ст. 242, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).

По данным суда, обвиняемый топтал ногой лежащий на полу христианский крест в одной из школ Москвы и транслировал это в Сети. Кроме того, суд установил, что блогер распространял в мессенджере видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Изначально в отношении Ярмагомедова было заведено уголовное дело только по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривало штраф в размере до 300 тыс. руб. или год лишения свободы. Привлечь блогера к ответственности из-за осквернения креста призывал занимавший тогда пост главы думского комитета по информационной политике, а ныне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Позже Ярмагомедова заподозрили в распространении детской порнографии. У него дома прошли обыски, а на мобильном телефоне блогера обнаружили фото- и видеоматериалы соответствующей направленности. Тогда мужчине предъявили еще одно обвинение — в обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).