Военный вертолет Ми-28, разбившийся в ночь на 25 июля в Калужской области, был «охотником за беспилотниками», пишет телеграм-канал Mash.

«Ночной охотник»

Как утверждает Mash, разбившийся вертолет был «охотником за беспилотниками». По данным телеграм-канала, воздушное судно возвращалось с боевого задания.

О том, что в российских Военно-космических силах появились вертолетные подразделения по борьбе с беспилотниками с Ми-28 на вооружении, в сентябре 2023 года сообщали «Известия» со ссылкой на источники. Как писала газета, задача экипажей — «перехватывать дроны днем и ночью в любую погоду». Места дислокации и состав новых подразделений источники не уточнили. В статье отмечалось, что их собирались развернуть в нескольких регионах.

Модификация разбившегося Ми-28 не уточнялась. Их существует несколько: ударный Ми-28Н «Ночной охотник», модернизированный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» (современная модификация, оснащенная российскими двигателями) и учебно-боевой Ми-28УБ.

Вертолет Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений, воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия с применением авиационных пушек, управляемого и неуправляемого ракетного и иного вооружения. Модификация «Ночной охотник» активно используется в зоне военной операции на Украине, отмечают «Известия».

«Экипаж нес боевое дежурство»

О крушении Ми-28 утром 25 июля сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, ЧП произошло ночью в Жиздринском районе региона (находится на границе с Брянской областью, в 270 км от границы с Украиной).

В Минобороны сообщили, что перед крушением Ми-28 выполнял плановый полет. По сообщению ведомства, вертолет упал в безлюдном месте — в лесном массиве около деревни Кленки, жертв и разрушений на земле нет.

Предварительной причиной крушения Ми-28 Минобороны назвало техническую неисправность. На месте ЧП работает комиссия ВКС России.

Все члены экипажа Ми-28 погибли. Информацию о количестве людей на борту в Минобороны не привели. В сообщении Шапши в его телеграм-канале говорится, что в результате крушения вертолета «погибли летчики», но также не уточняется их число. «Экипаж нес боевое дежурство, охранял покой мирных жителей», — написал глава региона.

По данным, которые приводит Mash, погибли два члена экипажа, которые были уроженцами города Пушкин.

Во время полета в пункт дислокации экипаж обнаружил пожар в кабине. Возгорание, предположительно, возникло из-за неисправности в двигателе, пишет Mash.

«Пилот увел вертолет в безлюдное место, и в районе деревни Кленки машина упала», — говорится в публикации канала.

Шапша выразил соболезнования родным и близким летчиков, погибших в результате крушения Ми-28.

«Разделяю чувства и переживания по поводу катастрофы. Приношу соболезнования родным и близким погибших летчиков, их сослуживцам. Вечная память героям, которые до последних минут своей жизни были верны воинскому долгу!» — говорится в его посте.