Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил отправлять молодых правонарушителей сразу на службу в зону боевых действий вместо того, чтобы привлекать их к административной ответственности. Такую инициативу глава региона озвучил во время совещания с командирами и начальниками силового блока республики.

Глава республики коснулся вопроса работы с «проблемной молодежью». По его словам, в регионе остается «мизерная» категория молодых людей с аморальным поведением, которые нарушают законы и ведут себя неподобающим образом — могут «припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещенных препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты».

«Мы много раз предупреждали подобных смутьянов и нарушителей порядка. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — заявил Кадыров.

По его мнению, вместо привлечения к административной ответственности «будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск». Кадыров отметил, что идея уместна еще и в связи с формированием нового полка численностью 2,5 тыс. человек.

Контролировать исполнение поручения Кадыров поручил первому зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адаму Делимханову.

В июле произошел скандал из-за действий уроженца Чечни на побережье в Мариуполе. Мужчина со своей семьей въехал на пляж на автомобиле, чем вызвал гнев отдыхающих. Посетители пляжа требовали, чтобы чеченец оставил машину на парковке, как и все остальные. По мнению отдыхающих, водитель подверг опасности детей на пляже, которые могли случайно угодить под колеса автомобиля.

После этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов записал видеообращение с извинениями за действия представителя республики, назвав его «недочеченцем» и «недомужчиной». Алаудинов посчитал, что водитель, устроивший конфликт на пляже, вел бы себя иначе, если бы имел опыт участия в боевых действиях на Украине.