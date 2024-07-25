Депутаты Госдумы прокомментировали возможность разблокировки Instagram*, о которой ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Этот вопрос был поднят 25 июля на пленарном заседании нижней палаты парламента, передает корреспондент RTVI.

Вопрос о возможности разблокировки американских соцсетей поднял депутат Госдумы Ярослав Нилов во время обсуждения законопроекта о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах нежелательных и экстремистских организаций.

Депутат напомнил о заявлении Пескова, который на встрече с выпускниками высшей школы РАНХиГС 24 июля выразил мнение о необходимости «как можно скорее возобновить доступ» к Instagram*. По словам представителя Кремля, такая возможность представится, когда отпадет потребность в ограничениях, вызванных «условиями войны».

«Сегодня наши пользователи в России, в том числе и представители органов государственной власти, местного самоуправления, депутатского корпуса через VPN все равно активно этим пользуются. И порой единственная возможность донести информацию о нашей стране, о нашей позиции до международной аудитории — это как раз использование и Instagram*, и Facebook* и других ресурсов», — сказал Нилов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что о разблокировке Instagram* не может идти речи до тех пор, пока они «не начнут выполнять требования российского законодательства и не удалят у себя те материалы, которые являются противозаконными».

Он обратил внимание на то, что изначально решения об ограничении доступа или о блокировке той или иной соцсети принимались «именно в связи с отказом в удалении противоправного контента неполитического характера в России».

«Ограничили его не из-за политических каких-либо разногласий, а из-за того, что сеть не удаляла материалы с пропагандой детской порнографии, наркотиков, способов их изготовления, распространения и тому подобное — откровенно криминальный контент. Как только удалят этот запрещенный во всем мире криминальный контент, сразу же разговор о разблокировке может быть начат», — сказал Хинштейн.

Хинштейн также привел статистические данные о размещении рекламы в Instagram*. По его словам, суммарно за 2023 год и пять месяцев 2024-го российские рекламодатели разместили в этой соцсети рекламные материалы на общую сумму более 3,1 млрд рублей. «Это к вопросу о том, что они ничего сегодня не размещают», — отметил Хинштейн.

По итогам обсуждения Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О рекламе», которыми запрещается распространение рекламы на ресурсах организаций, признанных в России нежелательными и экстремистскими. Соответствующую инициативу внесли в нижнюю палату парламента в июне. Запрет рекламы в рамках инициативы также предлагается распространить на ресурсы, доступ к которым ограничен.

Комментируя законопроект о запрете рекламы в Facebook* и Instagram*, соавтор инициативы депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил RTVI, что депутаты сокращают «кормовую базу для запрещенных соцсетей». По его словам, запрет нацелен на то, чтобы «минимизировать их доходы, которые они пытаются получить в России, при этом занимаясь здесь по сути подрывной деятельностью».

* принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена