Исполнитель песни «Розовые розы»* ответил грубостью на отказ вокалистки группы «Мираж» Светланы Разиной встречаться с ним, после чего охранники певицы заставили его «переформатироваться» и извиниться перед ней. Об этом Разина рассказала в программе RTVI «Легенда».

Вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина в интервью RTVI рассказала подробности о том, как она ответила отказом на ухаживания со стороны знаменитого музыканта.

«Мужчины не любят, когда они звезды, а им отказывают. Я одному товарищу отказала, который «У Светки Соколовой день рождения» или как там эта песня — «Розовые розы». До сих пор ходит за мной — извиняется, потому что он мне позвонил, я ему сказала, что я с ним не встречусь, а он сказал : «Ну, и пошла ты нах», — вспоминает Разина.

По словам певицы, в тот момент с ней работала «серьезная охрана», а сама она была «нормальной феей, которая собирала иногда стадионы в Челябинске».

«Я своим охранникам говорю: «Есть такой артист, который меня очень обидел». Они сказали: «Вопросов нет». В Лужниках с ним поговорили. Конечно, никто его не бил, с ним поговорили: «Будешь с нашей Светочкой так разговаривать, будут проблемы». Все — он сразу переформатировался, до сих пор ходит и извиняется», — сказала Разина.

Певица также рассказала о том, как бывший вокалист «Ласкового мая» Константин Пахомов назвал «фантазиями пенсионерки» слова Разиной о том, как он пытался за ней ухаживать.

«Он отказывается от этого, пускай так будет. Правда это или не правда — на самом деле, я о нем говорила всегда не для того, чтобы почеркнуть свою значимость, а чтобы его вытянуть из болота, потому что про него забыли все. Константин Пахомов на фоне Шатунова был просто никто. А мне было обидно, потому что я видела, как стадионы по нему плакали, как девчонки бросались к нему на сцену, и вдруг человека не стало», — призналась она.

Также в программе «Легенда» Светлана Разина резко раскритиковала творчество певца Shaman и объяснила, почему не ездит выступать в прифронтовую зону перед военными

* песню «Розовые розы» в составе группы «Веселые ребята» исполнял вокалист Александр Добрынин