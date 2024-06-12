МИД России назвал «утками» сообщения грузинских СМИ о подготовке к восстановлению дипломатических отношений между странами спустя 16 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — заявили в российском министерстве.

Накануне, 11 июня, грузинский телеканал Mtavari со ссылкой на источники сообщил, что партия «Грузинская мечта» и руководство России ведут активную работу по восстановлению дипотношений. В частности, Тбилиси готовится открыть грузинское посольство в Москве, в которое уже якобы начался отбор сотрудников, утверждали собеседники канала.

«Восстановление дипломатических отношений с Россией становится приоритетом «Грузинской мечты»», — утверждал Mtavari.

В то же время телеканал со ссылкой на близкие к Кремлю источники отмечал, что грузинские власти отрицают планы открытия посольства в Москве, называя распространение такой информации «необоснованным». При этом Mtavari убежден, что все происходит по тому же сценарию, по которому в 2023 году между странами возобновилось прямое авиасообщение и российская сторона отменила визовый режим.

Визовый режим между Грузией и Россией был введен в 2000 году. В сентябре 2008 года, после военного конфликта в Южной Осетии, Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией. Однако спустя четыре года, в 2012 году, власти Грузии в одностороннем порядке отменили визовый режим для россиян.

Запрет на прямое авиасообщение заработал с 2019 года в ответ на протесты в Тбилиси против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал два указа: первый отменил визовый режим для граждан Грузии, второй снял запрет на полеты российских авиакомпаний в республику. Тогда же российский МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию.