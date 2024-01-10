Отказ клапана наддува гелия стал причиной аварии американского частного корабля Peregrine 1, который должен был доставить на поверхность Луны научные приборы, а также человеческие останки и памятные подарки. Тем не менее, с этим запуском США обрели новую перспективную ракету для запусков военных спутников, которая поможет избавиться от зависимости от российских ракетных двигателей.

Причины аварии

Специалисты американской частной компании Astrobotic Technology признали, что их аппарат Peregrine 1, запущенный 8 января, уже не достигнет своей цели — поверхности Луны.

Из-за проблем в двигательной установке корабль сначала не мог раскрыть солнечные панели, а когда это сделать удалось, выяснилось, что топлива в баках почти не осталось. Вскоре выяснилась и причина отказа.

«Текущая гипотеза — в том, что не смог закрыться клапан между гелиевым баком наддува и баком окислителя после изначального включения. Это привело к увеличению давления гелия, скачку давления в баке окислителя за рабочие пределы, что в итоге разорвало бак. Несмотря на то, что это рабочая версия, полный отчет с анализом будет сделан экспертной комиссией из экспертов отрасли после завершения миссии», — заявили в компании.

Там добавили, что сам запуск аппарата ракетой Vulcan прошел успешно и не мог послужить причиной нештатной ситуации.

«Я понимаю, что конструкторы станции знают ее куда лучше меня. Если для них ситуация возможна, значит такая конструкция. Вот только для меня она звучит дико. Мало того, что в баке отсутствовал предохранительный клапан. Всем крупно повезло, что это не случилось на космодроме. Но это еще и означает, что они вообще не анализировали прошлый опыт. Подобный случай уже был с американской станцией Surveyor 5 в 1967 году. Там, после коррекции, не закрылся клапан между баком с гелием и топливом», — считает историк космонавтики Павел Шубин, автор телеграмм-канала «Южный полюс Земли».

СМИ отмечают необычайную открытость, с которой компания комментирует случившееся. С момента аварии на ее странице опубликовано уже восемь сообщений. Седьмое гласило о том, что несмотря на аварию, аппарат находится в рабочем состоянии, и топлива на его борту хватит на 40 часов работы.

О частной лунной миссии

Аппарат был разработан и построен компанией Astrobotics Technology по контракту с NASA, в случае успеха он должен был стать первым за полвека американским зондом, совершившим посадку на поверхность Луны, и первым в истории частным аппаратом, сделавшим это.

Модуль был назван в честь сокола, считающегося самой быстрой птицей в мире. Космическое агентство заплатило Astrobotic $108 млн за разработку модуля и проведение научных экспериментов NASA на поверхности Луны.

Помимо Peregrine, на борту ракеты находились:

научные приборы из Мексики и от частной британской компании;

памятные подарки, собранные немецкой транспортной компанией DHL;

265 капсул с человеческими останками, в их числе прах создателя сериала «Звездный путь» Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт, сыгравшей медсестру Чапел, и еще трех актеров сериала — ДеФореста Келли, Нишель Николс и Джеймса Духана;

образцы волос трех американских президентов — Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.

Капсулы с человеческими останками на Луну отправили по заказу компаний Elysium Space и Celestis. Последняя за подобную доставку берет $10 000.

Peregrine стал первым проектом в рамках коммерческого партнерства NASA с частными компаниями, имеющими планы на освоение Луны. Следующим частным аппаратом по этому контракту с NASA к Луне не ранее середины февраля должен был отправиться корабль от техасской компании Intuitive Machines. А не ранее ноября этого года Astrobotic планировала отправить к Луне крупный лендер, способный бурить лед. Пока не ясно, как январская авария повлияет на расписание этих экспедиций.

Тем временем руководство NASA объявило о переносе пилотируемых этапов лунной программы Artemis. Artemis II, в рамках которой четыре астронавта отправятся на капсуле «Орион» к Луне, обогнут ее и вернутся на Землю, теперь запланирована на сентябрь 2025 года.

А Artemis III, экипаж которой должен высадиться на поверхность Луны на одном из кораблей компании SpaceX, полетит только в сентябре 2026 года. Ранее миссия планировалась на конец 2025 года.

Новая ракета

Тем не менее куда более важным аспектом запуска стало первое успешное испытание новой американской ракеты Vulcan, разработанной консорциумом United Launch Alliance (ULA) — совместным предприятием компаний Boeing и Lockheed Martin. Разработка этой ракеты, которая длилась несколько лет, позволит отказаться от использования ракет Atlas, в первой ступени которой использовались российские двигатели РД-180, поставлявшиеся в США предприятием «Энергомаш» еще с середины 1990-х годов.

На новую ракету имеют виды американские военные, с ее помощью они намерены запускать свои разведывательные спутники и другие аппараты в целях национальной безопасности. В портфеле заказов свыше 70 запусков этой ракеты, с ее помощью интернет-гигант Amazon, оплативший 38 запусков, намеревается начать запуск своей группировки спутников связи.

ULA была создана в 2006 году и в течение девяти лет была единственной компанией, сертифицированной в США для запуска военных спутников. До последнего времени она запускал два типа ракет — Delta IV, последний запуск которой состоится в этом году, и Atlas V, запаса российских двигателей к которым осталось на 17 запусков.