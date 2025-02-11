В российских и зарубежных соцсетях 11 февраля появилась информация о прибытии в Москву частного самолета, якобы связанного со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. В Кремле заявили, что не располагают такой информацией. Росавиация объяснила, что из Вашингтона в Москву был выполнен «технический рейс».

Паблики ссылались на данные сервиса Flightradar и других мониторинговых ресурсов, согласно которым бизнес-джет Gulfstream G650ER около 10 утра приземлился в аэропорту Внуково. По неподтвержденным данным, самолет якобы связан со Стивом Уиткоффом.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке опубликовал в соцсети Х скриншот со страницы предполагаемого командира судна, в профиле которого указано, что он работает в группе компаний Уиткоффа.

Согласно сервису ADSBexchange по отслеживанию рейсов, прилетевший в Москву самолет имеет регистрационный номер N103WG. Судно с таким номером значится в реестре Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Самолет зарегистрирован на компанию WG AVIATION III LLC, адрес которой совпадает с адресом одной из фирм группы компаний Уиткоффа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о прилете спецпосланника Трампа в Москву.

«Никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется», — сказал он.

Песков добавил, что контакты между Россией и США, «действительно, интенсифицировались» контакты «по линии разных ведомств», но «в данном случае по украинскому урегулированию ничего нет».

В пресс-службе Росавиации сообщили, что 11 февраля в Москву из Вашингтона был выполнен «разовый технический рейс санитарного характера». В ведомстве это назвали «обычной практикой гуманитарного взаимодействия между государствами».

Операция «Призрачный полет»

Стив Уиткофф — давний друг президента США Дональда Трампа, миллиардер еврейского происхождения, основатель группы компаний Witkoff Group, которая занимается недвижимостью и инвестициями. Американские СМИ отмечали, что он стал спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку несмотря на отсутствие дипломатического образования и опыта работы в курируемом регионе.

Как утверждается, Уиткофф сыграл важную роль в заключении соглашения между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников. По словам источника NBC News в администрации США, Виткофф был «очень полезен» в урегулировании некоторых вопросов по сделке.

Политический обозреватель изданий Politico и Axios Алекс Айзенштадт утверждает в своей книге, что во время предвыборной кампании Трамп использовал самолет Уиткоффа вместо своего легко узнаваемого лайнера Trump Force One, опасаясь покушения на свою жизнь со стороны Ирана.

По словам журналиста, это произошло после того, как спецслужбы предупредили Трампа, что в США находятся «иранские агенты», а Тегеран имеет доступ к ракетам класса «земля-воздух». После того, как возле гольф-клуба Трампа во Флориде был задержан подозреваемый в подготовке покушения на политика, служба безопасности решила отправить Трампа на «самолете-обманке», а его помощников ― на Trump Force One.

Многие из них узнали о секретном плане только перед самым вылетом и были возмущены тем, что могут стать «сопутствующим ущербом», если самолет будет сбит. Рейс на лайнере Trump Force One в тот день получил название «Призрачный полет», пишет Айзенштадт. По данным СМИ, Трамп также летал на джете Уиткоффа на открытие собора Парижской Богоматери после реконструкции в декабре 2024 года.