В Воскресенске Московской области женщину задержали по подозрению в убийстве ее пятилетней дочери, сообщает региональный главк Следственного комитета (СК). По предварительным данным, мать расправилась с ребенком, после чего сама обратилась в полицию.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили утром 8 июня в квартире дома на улице Рабочая. Сотрудники Росгвардии доставили мать погибшей в следственный отдел. Мотивы и обстоятельства преступления устанавливаются.

Квартиру осмотрели криминалисты, назначено несколько экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая.

В областном СК завели уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Как пишет «Московский комсомолец», в день трагедии девочка смотрела мультфильмы, пока мать готовила на кухне. Когда дочь попросила принести воды, женщина разозлилась и придушила ее поясом от халата, после чего утопила в ванной и полоснула ножом по шее. Затем она якобы отправила мужу СМС с фразой: «Ты мне надоел, я убиваю нашу дочь». По данным газеты, задержанная работала продавщицей в магазине, ее муж — мастер на цементном заводе. В момент убийства дочери он был на работе.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что женщина могла находиться в депрессии из-за проблем в отношениях с мужем, который якобы собирался бросить семью. По информации канала, она впала в ярость, когда дочь обратилась к ней с вопросом.