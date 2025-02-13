Израиль видит возможность для ударов по иранским ядерным объектам, предупредила американская разведка перед концом президентского срока Джо Байдена. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам официальных лиц, знакомых с докладом, в последние дни правления администрации Байдена американские разведслужбы пришли к выводу, что Израиль намерен воспользоваться ослаблением Ирана в 2025 году и рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по иранским ядерным объектам.

Авторы доклада заявили о рисках дальнейшей военной активности с высокими ставками на Ближнем Востоке на фоне «деградации возможностей Ирана за последний год». По их оценке, Израиль будет подталкивать администрацию нового президента США Дональда Трампа к поддержке своих планов, поскольку считает его более лояльным к возможным ударам по иранским ядерным объектам, нежели Байден.

Некое знакомое с разведданными официальное лицо из Вашингтона заявило WSJ. что американская разведка подготовила второй доклад — и он был представлен команде Трампа в первые дни после его инаугурации. В этом документе вновь утверждается, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам. По оценке американских военных, учитывая сложность этих объектов, Израиль с высокой долей вероятности попросит военную поддержку и боеприпасы у США для реализации своих планов.

В офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не ответили на просьбу WSJ прокомментировать эту информацию, а в пресс-службе ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) отказались от комментариев.

В последнее время израильские официальные лица неоднократно давали понять, что есть возможность предпринять более агрессивные действия против Тегерана.

«Иран как никогда уязвим для ударов по своим ядерным объектам. У нас есть возможность достичь нашей самой важной цели — предотвратить и устранить экзистенциальную угрозу государству Израиль», — заявил в ноябре израильский министр обороны Исраэль Кац.

Израильские аналитики утверждают, что любая атака на ядерные объекты Ирана должна поразить несколько объектов, в том числе в подземных укреплениях, и быть достаточно масштабной, чтобы разрушенное нельзя было быстро восстановить.

Экс-советник Нетаньяху по нацбезопасности Яков Амидрар заявил WSJ, что Израилю было бы выгоднее заключить новое соглашение, в рамках которого Иран согласится свернуть свою ядерную программу. «Если не удастся достичь хорошего соглашения, Израилю придется действовать против ядерного проекта Ирана», — сказал он.

В прошлом Иран угрожал ответными мерами в случае удара по его ядерным объектам, однако Тегеран значительно ослаблен после прошлогодних ударов Израиля по военным объектам и тяжелых кадровых потерь поддерживаемых им региональных движений «Хезболла» и ХАМАС.

До вступления Трампа в должность президента США некоторые члены его команды, утверждает WSJ, рассматривали возможность превентивных ударов Израиля по иранским ядерным объектам при поддержке Пентагона — в виде самолетов для бомбардировки. Но после инаугурации американский лидер заявил, что предпочитает решать этот вопрос путем переговоров.

На прошлой неделе Трамп подписал меморандум о национальной безопасности, в котором не исключил поддержки израильских ударов, если переговоры о прекращении ядерной программы Ирана провалятся.

«Сообщения о том, что США, действуя совместно с Израилем, собираются разнести Иран вдребезги, СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ», — заверил он в своей соцсети Truth Social.

При этом Тегеран подает сигнал, что открыт для переговоров с США, отмечает WSJ. «Если главным препятствием для США является стремление Ирана к созданию ядерного оружия, то это можно решить», — заявил иранский министр иностранных дел государственному телевидению на прошлой неделе.

В декабре разведывательное сообщество США выступило с предупреждением о том, что Иран накопил большой запас высокообогащенного урана и, вероятно, работает над техническими деталями проекта по созданию ядерной бомбы, которое может быть оперативно завершено при наличии соответствующего политического решения.

В докладе говорится, что, хотя ранее Иран отказывался от идеи создания ядерного арсенала, ситуация могла измениться из-за массовой потери иранскими военными обычного оружия, падения режима Башара Асада в Сирии и гибели лидеров «Хезболлы» и ХАМАС. При этом, подчеркнули американские аналитики, иранские ответные ракетные удары по Израилю не способны причинить реальный ущерб, а значит, Тегеран будет искать более серьезные рычаги воздействия.