США пришли к выводу, что Иран разрабатывает планы по ускоренному созданию ядерного оружия, пишет американская газета The New York Times (NYT). «Пока премьер-министр Израиля готовится к встрече с Трампом, вопрос о том, следует ли наносить удары по иранским объектам или вести переговоры с Тегераном, наверняка станет предметом дискуссий», — отмечает издание.

Новые разведданные об иранской ядерной программе убедили американских чиновников в том, что секретная группа ученых страны изучает «более быстрый, хотя и более грубый» подход к созданию «работоспособного атомного оружия» из растущих запасов ядерного топлива в течение нескольких месяцев, а не лет — на тот случай, если руководство Тегерана примет принципиальное решение побороться за создание бомбы. Об этом NYT рассказали нынешние и бывшие чиновники из США.

По их словам, разведданные были собраны в последние месяцы работы администрации Джо Байдена, но переданы уже его преемнику — точнее, тем членам команды Трампа, которые курируют вопросы нацбезопасности. Те якобы пришли к выводу, что Иран и его верховный лидер аятолла Али Хаменеи не принимали решения о разработке оружия.

Однако после этого, утверждают источники NYT, поступили новые разведданные — о том, что иранская армия «выпотрошена», а ее ракеты не смогли пробить ПВО США и Израиля, поэтому Тегеран якобы «серьезно изучает новые варианты сдерживания нападения с американской или израильской стороны».

После выхода США из ядерного соглашения в 2015 году Иран возобновил производство урана и теперь имеет достаточно топлива для производства четырех и более бомб, но этого недостаточно для реального производства ядерного оружия, пишет американская газета. Ее собеседники заявили, что разведданные недвусмысленно указывают на озабоченность Тегерана возможностью создания снарядов с ядерными боеголовками в кратчайшие сроки при возникновении такой необходимости.

Эти сведения, считает NYT, почти наверняка будут частью дискуссии между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который две недели назад стал первым мировым лидером, посетившим Белый дом после инаугурации нового президента США.

«В течение многих лет израильский лидер неоднократно оказывался на грани того, чтобы отдать приказ об ударе по ядерным объектам Ирана, но всякий раз отступал — часто под давлением собственных военных и спецслужб, а также США. Но сейчас динамика иная, и расчеты Нетаньяху, возможно, тоже», — пишет газета.

Ее источники указали на то, что «Иран, по мнению американских и израильских чиновников, никогда не был слабее, чем сейчас», а ХАМАС и «Хезболла», которые он финансировал и вооружал, утратили свое лидерство в регионе и способность наносить удары по Израилю. Раньше, отмечает издание, эти группировки использовали территорию Сирии для быстрой переброски иранского оружия, но после вооруженного переворота и падения режима Башара Асада такая возможность исчезла.

Трамп со своей стороны дал понять, что не стремится к прямому конфликту с Ираном и открыт для переговоров. Сразу после инаугурации его попросили прокомментировать возможный израильский удар по иранским ядерным объектам, и он заявил: «Было бы действительно здорово, если бы это можно было решить, не делая этот дальнейший шаг».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, вступивший в должность в июле после того, как его предшественник погиб в результате крушения вертолета, неоднократно заявлял, что хотел бы договориться о новом соглашении по ядерной программе.

«Но практика показывает, что он может не знать, над чем работает Корпус стражей исламской революции (КСИР), говорят бывшие американские чиновники и эксперты по Ирану. Президент и министерство иностранных дел Ирана, вероятно, не осведомлены о внутренних планах режима по ядерной проблеме», — пишет NYT.

По оценке опрошенных изданием экспертов, иранские дипломаты и политики, уполномоченные общаться с западными СМИ и должностными лицами, тоже «мало что знают об этой работе [над ядерным оружием], если вообще знают», но якобы получили негласное указание ее отрицать. Официально Тегеран настаивает на том, что отказался от своей оружейной ядерной программы в 2003 году после американского вторжения в Ирак и занимается только гражданскими ядерными технологиями.

О том, что разработки оружия в Иране продолжаются, последовательно заявляют израильские военные и спецслужбы.

«Западные чиновники давно подсчитали, что Тегерану понадобится всего несколько дней, чтобы обогатить уран до уровня 90% — уровня, достаточного для производства бомбы. Он уже произвел достаточно топлива, обогащенного до 60%, для производства четырех или пяти единиц оружия», — пишет NYT.

Однако, подчеркивает издание, этих достижений недостаточно для производства ядерного оружия в масштабах арсенала.

В течение многих лет американские чиновники заявляли, что превратить этот высокообогащенный уран в сложную боеголовку, которую можно будет установить на баллистическую ракету, Иран сможет минимум за год-полтора, по оценке израильских экспертов — за два года или больше.

«Это долгое время разработки является огромной уязвимостью», — пояснили эксперты, опрошенные NYT.

Ранее Израиль и США предупреждали, что если Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое все еще проводит ограниченные инспекции производства ядерного топлива в Иране, придет к выводу о появлении там обогащенного до 90% ядерного топлива, последуют «силовые меры».

«Поэтому лучшим сдерживающим фактором для Ирана было бы превращение этого топлива в работающее оружие — но у него не так много времени. Американские чиновники полагают, что Тегеран обладает знаниями и опытом для создания ядерного оружия старого образца, которое можно было бы собрать гораздо быстрее, чем более сложные конструкции, которые Тегеран рассматривал в прошлом», — говорится в статье.

Автор материала предположил, что речь идет об использовании чертежей, купленных 25 лет назад у пакистанского ученого-атомщика Хана. Однако, по его словам, его разработки вряд ли позволят создать баллистическую ракету с ядерной боеголовкой и в целом уже устарели — настолько, что даже если Ирану удастся их использовать, получившееся оружие будет «гораздо менее надежным, чем любая более современная оружейная разработка, и не сможет представлять собой непосредственную наступательную угрозу».

В целом, по оценке автора статьи, «грубое оружие», над ускоренным созданием которого якобы работают иранские ядерщики, сгодится лишь для того, чтобы «испытать и объявить миру, что Иран стал ядерной державой». «Хотя такое оружие будет трудно применить против Израиля, оно может оказать сдерживающее воздействие, заставив страны, рассматривающие возможность нападения на Иран, дважды подумать», — подытоживает NYT.