Объявившая об уходе из России крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance попросила российских пользователей вывести средства до 29 декабря. Об этом сообщает «РБК-Крипто».

Обновление. В Binance заявили, что не получившим сообщения с требованием о выводе средств пользователям платформы из России не нужно предпринимать никаких действий.

По данным издания, криптобиржа разослала клиентам из России последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств (в официальной службе поддержки Binance подлинность писем подтвердили). Биржа предупредила, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться.

«Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений», — пишет «РБК-Крипто».

В техподдержке заявили, что соответствующие письма направляются тем, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации».

В середине декабря в компании заявили, что с 31 января 2024 года Binance прекратит поддержку российского рубля на своей платформе Binance P2P, позволяющей пользователям торговать между собой криптовалютой без посредников.

В конце сентября крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила, что полностью уходит из России. Тогда биржа сообщила о заключении соглашения о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.

В конце августа Binance ограничила для россиян операции со всеми валютами, кроме рубля, а пользователей из других стран отключила от операций с рублями. До этого, в марте 2023 года, Binance запретила россиянам покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис в связи с санкциями Евросоюза.