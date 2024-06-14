Российские компании планируют инвестировать в угольные шахты на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) более 65 млрд рублей, пишет РБК. По данным издания, власти ДНР и ЛНР договорились передать в аренду частным российским компаниям 18 объектов.

РБК отмечает, что 15 угольных шахт уже передали в аренду — 10 на территории ЛНР и пять в ДНР. Еще три объекта — «Щегловская-Глубокая», «Коммунарская» и «Ждановская» — будут арендованы в ближайшие месяцы. До 2014 года «Щегловская-Глубокая» находилась под началом «Шахтоуправления «Донбасс» Фонда госимущества Украины.

Шахты в ЛНР

Часть угольных шахт, о которых идет речь, ранее принадлежали украинскому предпринимателю и миллиардеру Ринату Ахметову. В частности в ЛНР в его холдинг «Метинвест» входили шахты «Молодогвардейская», «Суходольская-Восточная» и «имени Баракова». Теперь эти объекты, а также шахты «Красный партизан» и «Харьковская», принадлежавшие украинскому госпредприятию, правительство ЛНР передало ростовской компании «Торговый дом «Донские угли». Соглашение заключили в начале июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Еще пять шахт в ЛНР компания из Ростова-на-Дону арендовала в апреле 2024 года. В них уже вложено 1,5 млрд рублей, часть которых пошла на закупку специализированной техники, а часть — на увеличение зарплат сотрудников, отмечает издание.

Гендиректор «Торгового дома «Донские угли» Илья Колесник рассказал РБК, что до 2028 года, в течение четырех лет, компания планирует вложить в развитие арендованных объектов ЛНР 49 млрд рублей. По его словам, часть средств будет вложена за счет прибыли, остальные составит заем.

Шахты в ДНР

Колесник также отметил, что после 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе, шахты не финансировались «должным образом», а их инфраструктура частично повредилась. «Через три года государство будет принимать решение о передаче предприятий в собственность», — добавил Колесник.

Кроме того, во время ПМЭФ власти ДНР передали луганской частной компании «ГОК Энергококс» шахту «Волынская», в которую хотят вложить 211 млн рублей. В Министерстве угля и энергетики ДНР рассказали, что до этого, весной, еще четыре шахты, среди которых также и принадлежавшая холдингу Ахметова «Комсомолец Донбасса», передали ростовской компании «Импэкс-Дон». Руководство компании планирует инвестировать в эти объекты более 16 млрд рублей.

Еще весной 2023 года «Ведомости» сообщали, что в рамках концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР шахты в этих регионах будут передаваться в аренду инвесторам. После проведения «инвентаризационных мероприятий и подготовки документов» у компаний появится возможность приватизировать местные угольные предприятия, говорили в Минэнерго.

В конце января президент России Владимир Путин разрешил компании АО «Лучшее решение» приобрести активы угольных предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление “Обуховская”», которые раньше принадлежали Ринату Ахметову. По данным Forbes, Ахметов является богатейшим гражданином Украины, его состояние достигает 5,7 млрд долларов.