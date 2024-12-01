Герой России генерал-полковник Рустам Мурадов, ранее командовавший группировкой «Восток», назначен на должность заместителя главнокомандующего сухопутными войсками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми назначениями.

Ранее о назначении Мурадова на должность замглавкома сухопутными войсками сообщил телеграм-канал «Спросите у Расула». По данным РБК, информацию подтвердил источник, близкий к Минобороны.

Официального заявления оборонного ведомства по этому поводу не было.

Мурадов родился в Дагестане 21 марта 1973 года, окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС и Военную академию Генштаба.

В 2022-2023 годах Мурадов руководил группировкой войск «Восток» в зоне боевых действий на Украине. В октябре 2022 года стало известно о его назначении на пост командующего войсками Восточного военного округа (эту должность он занимал по апрель 2023 года).

Ветеран обеих чеченский кампаний. В 2017 году был направлен в качестве военного советника в Сирию, в том же году президентским указом ему было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда» («за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга»).

В ноябре 2020 года Мурадов возглавил российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, принимал активное участие в процессе обмена военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами.

Из-за вооруженных действий на Украине Мурадов находится под санкциями Евросоюза, Велико­британии, Швейцарии, Новой Зеландии и других стран. ЕС, вводя санкции против Мурадова, возложил на него ответственность за активную поддержку или осуществление действий, угрожающих «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», а также «стабильности и безопасности» в этой стране.

В феврале 2023 года Мурадову было присвоено воинское звание генерал-полковник.