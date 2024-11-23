Командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками. Первыми о снятии Анашкина с должности написали военные корреспонденты и z-блогеры.

Кадровое решение подтвердил РБК источник в Минобороны. По его словам, речь идет о плановой ротации.

«Анашкин — заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт — воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая и миротворческие», — отметил собеседник издания.

Военкор Юрий Котенок утверждает, что генерал-полковника могли снять с должности из-за ситуации на северском направлении, а также из-за его нежелания «доводить до высшего командования истинное положение вещей».

Автор телеграм-канала «Рыбарь» подтверждает, что смена командования группировки «Юг» — «следствие проблем на северском направлении». По его словам, населенные пункты Белогоровка, Григоровка, Серебрянка, Золотаревка, Верхнекаменское, Выемка стали «синонимом лжи и неоправданных потерь».

«Хочется верить, что настолько радикальные изменения действительно послужат поводом для оздоровления всей военной системы и приведут к формированию новых подходов как к планированию, так и ведению боевых действий», — пишет «Рыбарь».

О том, что причиной снятия Анашкина с должности стала ситуация на северском направлении, пишет и «Военный Осведомитель».

«Ведение в заблуждение вышестоящего командования, сокрытие реальной обстановки, так как подразделения ГВ «Юг» также воюют и под Северском», — описывает ситуацию канал.

Военный корреспондент Кирилл Федоров утверждает, что причиной увольнения Анашкина стали «дезинформация и введение в заблуждение командования». Он указывает, что ранее также была информация об отстранении командиров бригад на этом направлении, где «брали населенные пункты на карте».

Минобороны России официально не сообщало ни о назначении Анашкина на должность командующего группировкой войск «Юг», ни о его увольнении.

Геннадий Анашкин родился в декабре 1968 года в городе Куйбышев (Самара), где позднее окончил Куйбышевский авиационный институт имени С.П. Королева (ныне — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева).

Помимо того, Анашкин в разные годы учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, Общевойсковой академии Вооруженных сил России, Военной академии Генерального штаба ВС России.

С сентября 2021 года по январь 2022-го Анашкин командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. В мае 2024 года стало известно, что он стал врио командующего войсками Южного военного округа.