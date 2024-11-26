Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен на должность временно исполняющего обязанности командующего группировкой войск «Юг». Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.

Как пишет издание, информацию о назначении подтвердил собеседник, знакомый с ходом консультаций по списку возможным кандидатов, а также источник, близкий к Министерству обороны России.

Александр Санчик окончил Ташкентское высшее танковое командное училище в 1989 году, в 2017 году — Военную академию Генерального штаба, принимал участие в военной операции России в Сирии, награжден орденом «За военные заслуги» и орденом «Жукова». С 2020 года он занимал должность командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

Санчик был произведен в звание генерал-лейтенанта указом президента от 18 февраля 2022 года. В середине мая 2024 года он присутствовал на совещании с участием президента России Владимира Путина в качестве временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Российская группировка «Юг» была сформирована на базе подразделений Южного военного округа. В течение последних недель бойцы группировки принимали участие в боях у городов Часов Яр и Курахово, а также к югу и востоку от Северска.

Ранее стало известно о снятии с должности командующего группировкой войск «Юг», генерал-полковника Геннадия Анашкина. По словам источника, знакомого с кадровыми перестановками в Вооруженных силах, это решение было принято в рамках плановой ротации.

«Анашкин — заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт — воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие», — рассказал он.

Минобороны официально не сообщало как о назначении Анашкина, так и о снятии его с должности.