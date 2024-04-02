Генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков покинул пост, поскольку с ним не продлили контракт, сообщает РБК со ссылкой на знакомый с кадровыми решениями источник. Собеседники «Интерфакса» утверждают, что срок действия контракта Горькова истек 31 марта.

Чтобы назначить нового главу «Росгеологии», необходима правительственная директива. В пресс-службе самого ведомства отказались комментировать информацию об уходе своего гендиректора.

Сергей Горьков начал руководить «Росгеологией» в 2019 году, перейдя туда с поста замминистра экономического развития России. Представляя его коллективу, министр Дмитрий Кобылкин охарактеризовал Горькова как «человека авторитетного, профессионального, опытного российского управленца».

Ранее генеральным директором «Росгеологии» был Роман Панов, который объяснял свой уход «плановой ротацией кадров». После увольнения Панова и до назначения Горькова обязанности гендиректора холдинга исполнял первый заместитель Сергей Сучков.

Уход Панова последовал за громким скандалом, возникшим вокруг его заместителя Руслана Горринга из-за записи стрима на сервере Twitch: чиновник играл в видеоигру и параллельно рассказывал о своих отношениях с сотрудницами, раскрывал сведения о работе компании, оскорблял других игроков и угрожал им. Горринг был уволен, а потом стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и был приговорен к 3,5 года колонии.

Холдинг «Росгеология» появился в 2011 году и на 100% принадлежит Росимуществу. Он был создан на базе «Центргеологии», объединив более 40 государственных геологических предприятий. Госкорпорация оказывает услуги геологоразведки, включая разведку нефти, газа и металлов. Ее выручка за 2021 год достигла почти 30 млрд рублей, а чистая прибыль составила 546 млн рублей.

В недавнем интервью Горьков заявил, что за пять лет «Росгеология» вложила собственные средства в размере около 15 млрд рублей и выделенные правительством 6 млрд рублейв обновление материально-технической базы.

Сергей Горьков — выпускник академии ФСБ и Российского экономического университета им. Плеханова, работал в банке «Менатеп» главой управления по работе с персоналом, занимал руководящие посты в кадровой службе, был вице-президентом ЮКОСа и его управляющей компании «ЮКОС-Москва».

В 2005 году, уехав в Лондон, Горьков вошел в совет директоров энергетической компании Eton Energy Limited и алкогольного бизнеса The New Muscovy Company Limited, но уже год спустя вернулся в Россию.

В ноябре 2008 года Горьков стал директором департамента кадровой политики Сбербанка, а через два года — зампредом правления. В 2016 году он возглавил Внешэкономбанк (сейчас — ВЭБ.РФ), сменив руководившего госкорпорацией 12 лет Владимира Дмитриева, и вошел в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации», который покинул уже через год.

Председателем ВЭБа Горьков пробыл немногим более двух лет. В мае 2018 года президент Владимир Путин назначил вместо него бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Сам Горьков через два месяца стал заместителем министра экономического развития Максима Орешкина.