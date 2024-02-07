В Азербайджане проходят досрочные президентские выборы. Вообще-то они должны были пройти в апреле 2025-го. Но 7 декабря 2023 года действующий глава государства Ильхам Алиев принял решение о переносе голосования на 7 февраля, так что все кандидаты, кто хотел баллотироваться, оказались ограничены лишь двумя месяцами. За это время они должны были организовать штабы, собрать подписи и провести полноценную предвыборную кампанию. С чем связан перенос и почему исход выборов очевиден — в материале RTVI.

Кто участвует

Не успел семилетний срок полномочий Ильхама Алиева подойти к концу, как президент Азербайджана назначил досрочные выборы на 7 февраля, предоставив остальным кандидатам на все про все лишь два месяца. Для предвыборной агитации у них было и того меньше времени: она стартовала 15 января и завершилась 6 февраля в 8 утра по местному времени (07:00 мск). День перед выборами традиционно считается «днем тишины».

Сам же глава республики, который находится у руля вот уже 20 лет, не сильно переживал о поджимающих сроках. Буквально через пять дней зампредседателя правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») Таир Будагов объявил, что Алиев станет их кандидатом. 30 декабря Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала действующего главу республики в качестве кандидата.

Для президента эти выборы будут уже пятыми подряд, начиная с 2003 года. Дело в том, что по конституции Азербайджана у президента нет никаких ограничений по количеству переизбраний. В течение десяти лет (с 1993-го по 2003-й) страной управлял его отец Гейдар Алиев, а в начале XXI века эта должность, по сути, перешла по наследству.

Помимо Алиева ЦИК Азербайджана зарегистрировал еще шесть кандидатов:

независимый кандидат Захид Орудж (участвовал в выборах в 2013-м и 2018-м),

независимый кандидат Фуад Алиев (в 2008-м участвовал от Либерально-демократической партии Азербайджана, а в 2013-м не был зарегистрирован),

Рази Нуруллаев от партии «Национальный фронт» (участвовал в выборах в 2018-м),

Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание» (участвовал в 2008-м),

Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан»,

Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» (участвовал во всех выборах, начиная с 2003 года).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени, голосование продлится до 19:00. Отмечалось, что 7 февраля откроются более 6,3 тысячи избирательных участков, а проголосовать смогут около 6,5 млн человек.

Как сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов, регистрацию прошли 89 366 местных наблюдателей. В турецком агентстве Anadolu рассказали, что для наблюдения также были аккредитованы 49 международных организаций и 800 человек из 70 стран. На выборах также будут присутствовать и представители российского Центризбиркома — секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член комиссии Антон Лопатин.

Зачем понадобились досрочные выборы

Несмотря на то, что мотивы сдвига президентских выборов были понятны наблюдателям и, очевидно, связаны с разрешением карабахского конфликта в пользу Баку, Ильхам Алиев счет необходимым проговорить это публично. 10 января на сайте президента было опубликовано большое интервью «местным телевизионным каналам», в котором глава Азербайджана перечислил причины. Их три:

«Первая причина — это, конечно же, полное восстановление нашего суверенитета, поскольку выборы ознаменуют конец эпохи, под которой мы подвели черту в сентябре прошлого года благодаря событию эпохальной значимости. Думаю, в многовековой истории Азербайджана еще не было победы подобной этой», — заявил президент. «Выборы впервые в период нашей независимости будут проведены на всей территории страны, — продолжил он. — Если бы мы провели выборы вовремя, то есть в апреле 2025 года, то им предшествовали бы муниципальные выборы. Я посчитал, что это было бы неправильно. Первыми выборами на освобожденных территориях и во всех частях нашей страны должны быть президентские выборы». «Исполнилось 20 лет моей деятельности в качестве президента. И это тоже определенный период, и это мы должны принять как некий итог. Проведение спустя 20 лет президентских выборов, естественно, подытожит и этот хронологический период», — заключил Алиев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, армянское название — Арцах). Боевые действия завершились спустя сутки фактической капитуляцией НКР. В конце сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с января 2024 года. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали около 120 тысяч армян. В октябре сообщалось, что в Армению из НКР въехали 100,5 тысячи армян.

Сюрпризы не ожидаются

Как отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, досрочное голосование можно рассматривать не как выборы президента, а как «референдум одобрения и признания заслуг Ильхама Алиева как руководителя Азербайджана».

«Для всех очевидно, кто станет победителем. По большей части, для Алиева важно было именно сейчас, спустя несколько месяцев после «окончательного урегулирования карабахского вопроса» с точки зрения Азербайджана, зафиксировать это во внутренней политике. Закрепить условно-историческую роль Ильхама Алиева «в окончательном восстановлении территориальной целостности республики» и использовать это как отправную точку для дальнейшего развития», — объяснил он RTVI.

В такой парадигме остальные участники выборов — это, по большей части, номинальные кандидаты, у которых нет шансов занять кресло главы государства, добавил эксперт. Так что нет даже смысла внимательно рассматривать биографии конкурентов Алиева, хотя у некоторых уже был опыт участия в президентских гонках.

«Конечно, ожидается самый высокий уровень и явки, и поддержки Ильхама Алиева. Скорее всего, должен быть рекордный результат», — предположил Притчин.

Предыдущий рекорд действующий президент установил на выборах 2008 года — тогда за Алиева проголосовали 88,73% жителей.

При этом в середине декабря две основные оппозиционные силы в республике — Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) и партия «Мусават» (Партия равенства) — отказались от участия в выборах. 23 декабря аналогичное решение приняла и Партия Классического народного фронта Азербайджана.

Как заявил лидер ПНФА Али Керимли, в Азербайджане «нет нормальных условий для свободной деятельности оппозиционных партий». Он добавил, что его партия не хочет участвовать в «фальсификационном фарсе под названием «выборы»» и призывает тех, кто «желает в стране перемен», поступить так же. В партии «Мусават», в свою очередь, не стали призывать к бойкоту голосования.