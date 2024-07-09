Ректора Балтийского федерального университета им. Канта (БФУ) имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в присвоении 18 млн рублей, которые должны были пойти на поощрение работников вуза. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 год подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 млн рублей.

В прокуратуре Калининградской области пояснили, что задержанный ректор издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю.

О задержании ректора по подозрению в получении взятки ранее писали телеграм-каналы Baza, Mash и Shot. Директор PR-офиса вуза Александр Вишняков заявил, что за комментариями по вопросу следственных действий в его отношении необходимо обращаться в правоохранительные органы. «Все подразделения и службы Балтийского федерального университета работают в штатном режиме. На ходе приемной кампании происходящее не скажется», — добавил Вишняков.

В вузе отметили, что в ближайшее время Минобрнауки назначит временно исполняющего обязанности ректора.

Балтийский федеральный университет им. Канта — крупнейший университет Калининградской области и один из десяти федеральных вузов России. Федоров занимал пост ректора БФУ с 2019 года: сначала он был исполняющим обязанности, а 16 июля 2020-го премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Федорова ректором БФУ сроком на пять лет.

Ранее Федоров работал в Нижегородском и Волжском университетах. С 1999 года по 2009 год он занимал разные должности — от ассистента кафедры истории России до проректора по науке — в Нижегородском государственном педагогическом университете.

С 2009 по 2011 годы занимал пост исполняющего обязанности ректора Волжского государственного инженерно-педагогического университета, а в 2011-2019 годы вернулся в Нижегородский вуз, где работал первым проректором и ректором.