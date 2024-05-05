Убитый в Ленинградской области предполагаемый украинский диверсант Николай Сурнов ранее был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном Королеве, но уехал из России после объявления частичной мобилизации в 2022 году, передает РИА Новости со ссылкой на знакомых Сурнова.

ФСБ 3 мая сообщила, что при задержании в Ленобласти был нейтрализован агент Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) — россиянин 1976 года рождения, который якобы планировал серию терактов на территории России, в том числе на объектах Минобороны. «Коммерсант» утверждал, что это был Николай Сурнов, которого разыскивали как пособника фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Члены гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном Королеве опознали Сурнова по фотографии. По их словам, он также работал автомехаником и специализировался на ремонте японских машин.

«Он занимался “япошками”, хороший мастер был, и ночью приезжали, и днем к нему… Мы не общались тесно, а так — да, машины к нему заезжали, “япошки”. Нормальный был человек», — рассказал один из собеседников РИА Новости.

Он вспомнил, что Сурнов ловил гаражных воров «даже до председательства» — по камерам видеонаблюдения вычислил злоумышленника, когда в одном гараже что-то украли.

После объявления в России частичной мобилизации осенью 2022 года Сурнов якобы «за один день ключи оставил и уехал», рассказал РИА Новости знакомый мужчины. Согласно открытым данным, с 7 декабря 2022 года председателем кооператива числится другой человек.

«Года два тут его не было. <…> Говорили, уехал куда-то в Литву», — сообщил агентству другой знакомый Сурнова.

Все опрошенные РИА Новости знакомые мужчины заявили, что не замечали в его поведении ничего подозрительного.

В ФСБ утверждают, что предполагаемый диверсант приехал в Московскую область из Литвы в марте 2024 года. По словам источников «Ъ», Сурнов как опытный автомеханик мог ремонтировать машину, на которой передвигались причастные к нападению на «Крокус», — и, вероятно, знал о планах террористов.

По данным ФСБ, мужчина состоял в некой «запрещенной украинской террористической организации». Сначала его пытались задержать в Московской области, но он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной им машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления СВУ, документы и мобильный телефон.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 (в) УК).