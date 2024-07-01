Американский рэпер Канье Уэст (сменил имя на Йе) вылетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В телеграм-канале РЕН ТВ опубликовано фото посадочного талона, на котором в графе фамилия указано YE (Йе), а в графе имя — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно).

Ранее Mash писал, что музыкант приехал в аэропорт Внуково и зашел в здание через VIP-терминал. По данным канала, провожал Уэста Гоша Рубчинский.

Накануне стало известно, что Уэст приехал в Москву и остановился в центре города. СМИ писали, что поводом для визита рэпера стал день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, который 29 июня отпраздновали в ресторане «Белуга».

Позже представитель Рубчинского подтвердил Shot, что о концерте Уэста речи не идет: рэпер и дизайнер планировали погулять по Москве, после чего «переместиться в некую закрытую от посторонних локацию».

Слухи о якобы планируемом концерте Уэста в России ходили еще весной. Тогда Mash писал со ссылкой на предполагаемых организаторов концерта в «Лужниках», что музыкант прилетит вместе с женой и выступит в столице на свой день рождения 8 июня. Эта информация не подтвердилась.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что россиянам не надо «никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной», поскольку «у нас своих “голых вечеринок” хватает».

Уэст уже был в России в 2016 году, тогда он также встречался с Рубчинским.