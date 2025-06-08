Французская автомобильная корпорация Renault намерена выпускать беспилотники на территории Украины, сообщает France Info. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню ранее заявил, что один из крупнейших автопроизводителей страны займется созданием БПЛА для Киева, но не уточнил название компании.

Автопроизводитель объединится с двумя французскими компаниями, работающими в оборонной отрасли, чьи заводы находятся «в десятках или сотнях километров от фронта», сообщает France Info.

Это сотрудничество приобретает символическое значение в контексте подготовки европейских стран к перевооружению и масштабных инвестиций в оборонную промышленность, говорится в статье.

Как отмечает издание, Украина планирует в этом году создать более 4 млн беспилотников, часть из них будет передана французской армии.

Лекорню заявил, что сейчас привлекать французов к производству БПЛА на Украине не требуется. По его мнению, украинцы «лучше нас в своих способностях проектировать беспилотники и, прежде всего, в разработке необходимой доктрины».

Компания Renault сообщила, что Минобороны Франции действительно обратилось с просьбой помочь в производстве дронов, но не подтвердила, что согласилась на это предложение.

«Обсуждения состоялись, но на данном этапе решение не принято, поскольку мы ожидаем от министерства более подробной информации по этому проекту», — уточнили в корпорации.

В пятницу, 6 июня, министр обороны Франции рассказал французскому телеканалу LCI о сотрудничестве между крупной автомобильной компанией и работающими в сфере оборонно-промышленного комплекса фирмами, которые будут отвечать за производство дронов на Украине. Названия компаний министр не сообщил.

Министр подчеркнул, что сотрудничество в этом проекте будет взаимовыгодным: Украина получит беспилотники, а французская армия сможет использовать их для постоянной тактической и оперативной подготовки.