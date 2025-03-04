Председатель общественного совета «Отцы России» Андрей Згонников подал заявления в МВД России, Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру на рэпера родом из Тюмени — Витю Матангу (Виктора Бучельникова) — из-за его трека, в котором могут содержаться оскорбления в адрес сотрудников полиции. Об этом URA.RU рассказал сам активист.

Заявления поданы по двум уголовным статьям — ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и ст. 319 («Оскорбление представителя власти»). Официальных комментариев от правоохранительных ведомств пока не поступало.

«Заявления были поданы 3 марта. Я сам бывший сотрудник полиции, мой отец всю жизнь проработал в органах, дед был военным. Полицейские выполнят свой долг, в том числе — в зоне СВО. Поэтому подобные выражения [как в тексте трека] считаю недопустимыми и оскорбительными», — рассказал Згонников.

Как уточняет URA.RU, в тексте одного из треков рэпера содержатся грубые высказывания в отношении полицейских, о каком именно треке идет речь, не уточняется.

Как пишет Mash, рэперу грозит до шести лет свободы за оскорбления сотрудников МВД в треке «Гаити». «Причина — строчка „Улетаю на Гаити, мусора, ****** [оставайтесь ни с чем]“», — предполагает телеграм-канал.

Виктор Бучельников родился в ноябре 1987 года в Тюмени, еще в школе создал музыкальную группу «Матанга», но потом начал сольную карьеру. Популярность пришла к нему в 2010 году благодаря треку «Как она меня выносит». Клип, снятый на нее два года спустя, собрал 12 млн просмотров на YouTube. Местные СМИ отмечают, что основной род занятий Бучельникова — это бизнес, а музыка — хобби. В Тюмени у него также есть студия звукозаписи MATANGA music.

16 февраля полиция и прокуратура начали проверку после концерта в нижегородском ночном клубе Milo Club, где 13-летний рэпер Молодой Владимир исполнял нецензурные песни. При этом на мероприятие пускали только тех, кому исполнилось 18 лет.