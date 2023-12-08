Президент России Владимир Путин официально объявил о своем намерении принять участие в выборах главы государства в марте 2024 года. Об этом он сказал спикеру парламента ДНР Артему Жоге во время неформального общения с участниками церемонии награждения Героев России медалями «Золотая звезда». Как реагируют на эту новость представители власти — в материале RTVI.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой. <…> Уже само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного. <…> Люди видят изменения к лучшему вокруг себя: на работе, дома, в семье, в обществе. Понимают, за всем этим многолетнее честное служение Президента народу, тяжелейший каждодневный труд с полной самоотдачей».

Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

«Решение нашего Лидера Владимира Владимировича Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах — станут нашей общей Победой. За Президента! За Великую Россию!»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

«Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. На протяжении времени Владимир Владимирович Путин доказал свою эффективность. Наша страна сталкивалась с разными вызовами на различных этапах, но именно благодаря ему успешно их преодолевала — будь это финансовый кризис, санкции или развязанная против России война. <…> Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать ее сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз».

Депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов

«Он наш национальный лидер. Он лидер мирового масштаба, и нам не надо пытаться чего-то там изображать, а надо идти вместе с ним и совершать поступки, а если надо — и подвиги. Тогда Россия будет лучшей державой в мире. <…> Этот вопрос обсуждался на заседании ассоциации Героев России, и кандидатура Путина получила полную поддержку».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

«Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Ему задали вопрос, и он на него ответил. Да, это абсолютно спонтанно. Он реагировал на обращение людей героических. Конечно, посыпалось много вопросов, — насчет штаба, как выставляется Путин и тд. Вчера были назначены выборы, сегодня Путин подтвердил свое намерение учавствовать, все остальное пока является нюансами, которые предстоит определить. По мере того как будут приниматься соответствующие решения, мы будем вас информировать».

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов

«В период тяжелых испытаний, через которые сегодня проходит Россия, он [Владимир Путин] объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы вместе работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы. Именно поэтому “Единая Россия” безусловно поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в Президенты Российской Федерации и сделает всё для победы нашего лидера на предстоящих выборах».

Спикер парламента ДНР Артем Жога

«На фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться, он сказал, что будет. Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. Путин сказал, что времена бывают разные, но сегодня он с народом».

Глава Татарстана Рустам Минниханов

«В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для Президента является судьба его народа. Он всегда опирается на поддержку людей. И сегодня, когда страна переживает такое давление, именно он является объединяющей силой для всех».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

«Это долгожданная новость для Петербурга — родного города нашего Президента. Гордимся, что работаем в его команде. С именем Владимира Путина связано возрождение России, отстаивание принципов справедливости, сохранение целостности страны».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

«Безусловно, я как член команды, это решение поддерживаю и даже более того, хочу сказать, с удовольствием выдохну. Для меня это решение знаковое, и по крайней мере, я сделаю все, чтобы поддержать Владимира Владимировича».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

«Не сомневался в этом как никогда нужном нашей стране решении Президента. Наш Президент — лучший пример патриота, государственника и мудрого правителя. Лучший пример того, с какой отдачей надо служить своей стране! За эти годы Владимир Владимирович сделал нашу страну мощной, и мы видим, что Россию сейчас невозможно сломить. С Россией всем — придется считаться».

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

«Решение главы государства поддерживаю. Разделяю позитивные эмоции всех, кто ждал этого события. Подчеркну: считаю заявление Владимира Владимировича не просто тезисом, а событием, значимым для российской и международной политики».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

«Уверен, что жители нашего региона поддерживают курс главы государства, верят в сильную и сплоченную Россию. И нет сомнений в том, что мы обязательно поддержим его кандидатуру на предстоящих президентских выборах».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

«Мы дружина Псковской области, дружина Александра Невского, дружина нашего Президента. Поддержим Владимира Владимировича ПУТИНА!»