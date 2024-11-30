Сирийские власти 30 ноября закрыли аэропорт Алеппо, а также все ведущие в город дороги, сообщили агентству Reuters три военных источника. Это произошло на фоне того, как повстанцы, выступающие против президента Сирии Башара Асада, заявили о продвижении в центр Алеппо.

По словам собеседников агентства, сирийская армия получила приказ о «безопасном отходе» из основных районов города, куда вошли повстанцы.

Москва пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, которая начнет поступать в течение 72 часов, утверждают два источника Reuters. Они отмечают, что новая техника необходима для того, чтобы помещать оппозиционным Асаду боевикам.

Бойцы оппозиции во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада, с 27 ноября.

В Алеппо повстанцы зашли впервые с 2016 года, когда Асад и его союзник — Россия, Иран и региональные шиитские ополченцы — отбили город, и оппозиционные боевики согласились уйти после нескольких месяцев бомбардировок и осады.

По словам командиров одной из повстанческих бригад Мустафы Абдулы Джабера, их быстрому продвижению на этой неделе способствовала «нехватка поддерживаемой Ираном силы в провинции Алеппо».

Наступление повстанцев в Алеппо

The Washington Post (WP) пишет, что не сразу стало ясно, насколько глубоко повстанцы проникли в Алеппо и смогут ли они удержать территорию в городе или вблизи него. На видеозаписях, которые распространила ХТШ* и подтвердила WP, оппозиционные боевики запечатлены у входа в Алеппо.

BBC Verify определила, что публикуемые исламистской группировкой кадры сняты в городе Алеппо. Директор Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) Рами Абдель Рахман сообщил AFP, что повстанцы смогли захватить «половину Алеппо» без значительного сопротивления.

В пятницу, 29 ноября, сирийская армия заявила, что нанесла «тяжелые потери» наступающим повстанцам в сельской местности Алеппо и в Идлибе на северо-западе страны, передает WP. Российские военные заявили об уничтожении «не менее 200 боевиков» в результате ударов ВКС России в рамках поддержки Сирийской арабской армии.

Сирийская армия призвала граждан с осторожностью относиться к «вводящей в заблуждение» информации, включая публикуемые повстанцами ролики. Однако проправительственное СМИ сообщило, что в пятницу в большинстве районов города Алеппо были слышны «звуки ракет и снарядов» на фоне «продолжающихся боев и столкновений» в западной части города, отмечает WP.

Связанные с турецкой разведкой источники Reuters среди оппозиции заявили, что Анкара, которая поддерживает противников президента Сирии Башара Асада, дала добро на наступление. Однако представитель Минобороны Турции Ончу Кеджели накануне говорил, что страна стремится избежать нестабильности в регионе, а боевые действия подрывают соглашение о деэскалации.

Позднее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что республика не участвует в столкновениях в Алеппо. При этом он подчеркнул, что турецкая сторона «никогда не позволит террористической структуре в Сирии стать государством».

* группировка признана в России террористической и запрещена